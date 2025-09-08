Chỉ cần làm được 5 điều này mỗi ngày, bạn sẽ hạnh phúc hơn gấp nhiều lần

Trong cuộc sống nhiều áp lực, việc duy trì tinh thần lạc quan và trạng thái hạnh phúc là một thách thức. Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc chăm sóc thể chất và tinh thần, mỗi người nên chú ý đến những thói quen nuôi dưỡng cảm xúc tích cực.

Dưới đây là 5 thói quen đơn giản giúp bạn hạnh phúc hơn mỗi ngày.

1. Làm việc tử tế mỗi ngày

Theo chuyên gia Clare Waismann, những hành động nhỏ như giúp đỡ hay thể hiện sự quan tâm có thể tạo ra “hiệu ứng người giúp đỡ”, giúp não tiết ra endorphin và mang lại cảm giác dễ chịu.

Việc duy trì thói quen này không chỉ củng cố các mối quan hệ xã hội, mà còn giúp nuôi dưỡng sự gắn kết và lòng biết ơn. Nó cũng dịch chuyển sự tập trung khỏi những lo lắng cá nhân để hướng đến người khác, từ đó thay đổi góc nhìn. Lòng tốt và sự trắc ẩn mang lại cảm giác ý nghĩa và một cuộc sống trọn vẹn hơn.

Ảnh minh hoạ.

2. Bày tỏ tình cảm

Chuyên gia gợi ý, mỗi ngày hãy gửi đi những thông điệp tích cực. Việc này giúp bạn duy trì sự tập trung vào cảm xúc lành mạnh, đồng thời giảm bớt phản ứng tiêu cực trước những tình huống không thể kiểm soát.

3. Làm một việc giúp tinh thần nhẹ nhõm hơn

Theo các chuyên gia, dành thời gian cho những hoạt động khiến tâm trạng thoải mái, như đi dạo, nghe nhạc hay thư giãn, có thể giúp năng lượng tích cực được duy trì. Điều này cũng góp phần tăng khả năng nhận diện những tín hiệu tích cực trong cuộc sống và tạo thêm động lực.

4. Hình dung về phiên bản hạnh phúc nhất của bản thân

Theo chuyên gia, hình dung là một thói quen giúp bạn gắn kết suy nghĩ với khát vọng. Việc tưởng tượng về kết quả mong muốn, như hoàn thành tốt một buổi phỏng vấn hay đạt thành tích trong công việc, sẽ mang lại cảm giác tự tin và tích cực.

Chỉ cần 5 phút mỗi ngày để rèn luyện bằng hình dung cũng đủ mang lại cảm giác hạnh phúc và tự tin hơn.

Ảnh minh hoạ.

5. Buông bỏ những gì bạn không thể kiểm soát

Theo Blair Nicole, CEO và thạc sĩ tâm lý học, việc học cách buông bỏ mang lại tác động sâu sắc đến hạnh phúc và sức khỏe tinh thần. Khi không còn cố gắng kiểm soát hay ép buộc kết quả, bạn sẽ giảm căng thẳng và tập trung nhiều hơn vào hiện tại.

Buông bỏ còn giúp bạn duy trì sự bình an, đồng thời lan tỏa tình yêu thương và lòng trắc ẩn nhiều hơn, mà không đánh mất chính mình. Đây chính là nền tảng để đạt tới một trạng thái hạnh phúc.

Những thói quen này tuy nhỏ, nhưng khi duy trì thường xuyên sẽ mang lại sự khác biệt lớn.

Theo Yourtango