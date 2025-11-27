Mối quan hệ giữa Nguyễn Duyên Quỳnh và Sơn Tùng M-TP từng nhiều lần được nhắc lại như một dấu mốc thú vị trong chặng đường lập nghiệp của cả hai. Trước khi mỗi người bước vào những hướng đi rất khác nhau trong âm nhạc, cả hai là những sinh viên Nhạc viện TP.HCM, chơi chung một nhóm bạn, cùng ăn cùng học và chứng kiến những bước tiến đầu tiên của nhau.

Nguyễn Duyên Quỳnh và Sơn Tùng chơi cùng 1 nhóm bạn từ thời Nhạc viện

Hiện tại, Nguyễn Duyên Quỳnh và Sơn Tùng M-TP là hai nghệ sĩ theo 2 lĩnh vực âm nhạc khác nhau. Một người theo đuổi con đường nhạc chính luận, đề cao vocal, trữ tình quê hương, người còn lại lại trở thành biểu tượng nhạc Pop hiện đại của Vpop. Trong cuộc trò chuyện mới nhất với chúng tôi, Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ rằng nhiều năm trôi qua nhưng Sơn Tùng vẫn giữ tính cách chân thành.

Dù công việc ngày càng bận rộn, lịch trình dày đặc khiến thời gian dành cho bạn bè trở nên ít ỏi, nam ca sĩ vẫn luôn phản hồi tin nhắn của cô mỗi khi liên lạc. Duyên Quỳnh cho rằng điều này không phải nghệ sĩ nào cũng duy trì được, nhất là khi đã quá nổi tiếng. Chính thái độ tôn trọng, làm việc nghiêm túc và sự quan tâm đúng mực với những người xung quanh là một phần lý do khiến công chúng dành nhiều tình cảm cho Sơn Tùng đến vậy. Nguyễn Duyên Quỳnh cho biết “dù thời gian trôi qua bao lâu, khi mọi người cần thì Tùng vẫn sẽ có mặt”.

Nguyễn Duyên Quỳnh nói về Sơn Tùng M-TP

Tuy nhiên, Nguyễn Duyên Quỳnh thẳng thắn thừa nhận cô rất hạn chế việc nhắc đến tên Sơn Tùng hay bất kỳ nghệ sĩ nổi tiếng nào, vì không thích thị phi. "Tôi rất hạn chế việc nhắc đến một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó, đặc biệt là gắn tên của họ với tên mình. Bởi vì điều đó sẽ vô tình khiến mọi người nghĩ rằng tôi muốn dựa vào tên tuổi của người nghệ sĩ này, người nghệ sĩ kia để được nổi tiếng hơn. Bản thân tôi là người rất hạn chế những thị phi không đáng có, nên tôi gần như không bao giờ chủ động nhắc đến ai, kể cả Sơn Tùng.", Duyên Quỳnh chia sẻ.

Nguyễn Duyên Quỳnh không muốn đính kèm tên ai

... kể cả Sơn Tùng

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Duyên Quỳnh gây chú ý mạnh mẽ nhờ thành công vượt ngoài kỳ vọng của ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, bản gốc do cô thể hiện và đạt đến con số 8.5 tỷ lượt xem trên các nền tảng. Sự bùng nổ này đến từ chính giọng hát, giá trị nhân văn trong âm nhạc và hình ảnh một nghệ sĩ kiên trì, đi lên không vội vã.

Trước khi được biết đến rộng rãi, cô có hành trình nhiều vất vả: rời quê nhà Buôn Ma Thuột, học Nhạc viện TP.HCM, vừa đi học vừa làm đủ nghề từ phát tờ rơi, diễn quần chúng, hát đám cưới để trang trải sinh hoạt. Nhờ nền tảng thanh nhạc cổ điển, cô gắn bó với dòng nhạc chính luận - trữ tình và hoạt động trong các nhóm hợp xướng, nhóm bè như Cadillac hay nhóm Trio do chính cô thành lập.

Ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Duyên Quỳnh gây chú ý mạnh mẽ nhờ thành công vượt ngoài kỳ vọng của ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Nguyễn Duyên Quỳnh từng công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM và làm việc với tư cách ca sĩ, đồng thời là nhạc sĩ với những sáng tác như Gió Cuốn Anh Đi (nhạc phim Cha Ma). Trên truyền hình, cô để lại dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng: Quán quân Người Kể Chuyện Tình 2019, Á quân Ban Nhạc Quyền Năng , Quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi cùng Minh Sang, tạo dựng vị thế riêng trong mảng âm nhạc mà cô theo đuổi.

Thành công đến sau nhiều năm bền bỉ, Nguyễn Duyên Quỳnh vẫn giữ lựa chọn sống và làm nghề không ồn ào. Phần đông công chúng biết đến cô qua những ca khúc mang tinh thần quê hương, nhân văn, nhưng phía sau đó là câu chuyện của một nghệ sĩ hạn chế thị phi, không mượn tên người khác để xây dựng danh tiếng.