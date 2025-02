Giới trẻ “phát cuồng” tiêm tinh trùng cá hồi giá 30 triệu để “lột xác” nhan sắc, bác sĩ nói gì?

Theo Dân Trí, trong cuộc đua hướng đến làn da hoàn hảo mà không cần can thiệp dao kéo, nhiều người tìm kiếm phương pháp trẻ hóa an toàn. Một liệu pháp tiên tiến có tên Polynucleotide khiến các bác sĩ cân nhắc điều chỉnh cách tiếp cận để ứng dụng vào thực tế.

Polynucleotide là cách gọi tinh tế hơn của liệu pháp làm đẹp từ tinh trùng cá hồi đã xuất hiện tại châu Âu và Hàn Quốc. Công thức này thường được tiêm vào vùng da dưới mắt, xương gò má hoặc cổ để "trẻ hóa" làn da.

Ngành thẩm mỹ Hàn Quốc đã ứng dụng phương pháp này hơn một thập kỷ. Hiện nay, nó ngày càng phổ biến trong giới sao Hollywood, có thể kể đến như Jennifer Aniston. Nữ diễn viên từng chia sẻ với The Wall Street Journal rằng, cô đang tận hưởng những lợi ích trẻ hóa da từ liệu pháp này.

Xu hướng làm đẹp bằng cá hồi ngày càng được nhiều người trẻ Mỹ và Hàn Quốc ưa chuộng. Ảnh: GETTY.

Khi polynucleotide - các sợi DNA - được tiêm vào da, chúng sẽ kích thích cơ thể tái tạo tế bào khỏe mạnh. Liệu pháp này yêu cầu thực hiện nhiều buổi, giúp tăng cường độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi, làm da căng mọng và giảm rõ rệt nếp nhăn.

Tại New York (Mỹ), Cortny - một trong những người theo đuổi xu hướng này - chia sẻ với The New York Post: "Tôi không muốn can thiệp dao kéo. Hiện tại, điều đó chưa cần thiết. Tôi chỉ mong mình luôn rạng rỡ và tràn đầy tự tin".

"Tôi luôn muốn đi trước xu hướng", bác sĩ da liễu Howard Sobel - người được chứng nhận hành nghề tại Park Avenue - chia sẻ. Hiện tại, ông thực hiện liệu pháp tiêm cho bạn bè, người thân và một số khách hàng thân thiết như Cortny.

Dự kiến trong vài tháng tới, phương pháp này sẽ được đưa vào dịch vụ tại phòng khám của ông với mức giá dao động 750-1.200 USD (khoảng 19-30 triệu đồng), tùy theo cách sử dụng.

Trong khi đó, Huff Post nhiều thông tin chỉ ra rằng DNA tinh trùng cá hồi được cho là giúp sửa chữa và tái tạo tế bào từ đó giúp da săn chắc, khỏe mạnh và duy trì độ đàn hồi. Nó cũng được cho là chất chống viêm có thể hỗ trợ cải thiện vết thương và mô. Khi chúng ta già đi, các tế bào trở nên chậm hơn trong việc sửa chữa và tái tạo. Vì vậy, theo nghĩa đó, DNA chiết xuất từ tinh trùng cá hồi nghe giống như một thành phần kỳ diệu dành cho bất kỳ ai muốn làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Tuy nhiên, trang tin này cho biết hai nghiên cứu vào năm 2016 và 2018 đã chỉ ra rằng DNA tinh trùng cá hồi có thể thúc đẩy quá trình lành vết thương. Cần lưu ý rằng các nghiên cứu không xem xét cụ thể đến tác dụng chống lão hóa. Cùng với đó, một số chuyên gia được Huff Post liên hệ không thực sự bị thuyết phục về hiệu quả chống lão hóa của DNA chiết xuất từ tinh trùng cá hồi. Bác sĩ Samer Jaber thuộc Washington Square Dermatology (New York, Mỹ) chia sẻ với Huff Post hồi 2019: "Tôi sẽ do dự khi giới thiệu phương pháp này vì chưa có nhiều bằng chứng khoa học thực sự chứng minh rằng nó là thành phần chống lão hóa hiệu quả".

Huff Post cho rằng mặc dù có một số thông tin về lợi ích của DNA tinh trùng cá hồi với sức khỏe nhưng chắc chắn cần có thêm những nghiên cứu đáng tin cậy hơn về đặc tính chống lão hóa của nó. Nếu bạn chỉ quan tâm đến DNA tinh trùng cá hồi ở công dụng chống lão hóa và đưa ra quyết định dựa trên những thông tin thực tế đáng tin cậy thì có thể bạn chưa muốn thử phương pháp này ngay.

Các chuyên gia khuyên rằng khi khách hàng không chắc chắn về công dụng của sản phẩm, phương pháp làm đẹp nào đó phù hợp với mình hay không, họ nên hỏi ý kiến chuyên môn của bác sĩ da liễu. "Tôi thường nói với bệnh nhân của mình rằng hãy sử dụng những gì chúng ta biết rõ là có hiệu quả", bác sĩ Jaber cho biết, thông tin trên báo Thanh Niên.