Giờ mới biết công chúa ngủ trong rừng đẹp thế nào

Thêm một năm Vogue Thịnh Điển chào đón dàn sao hùng hậu đổ bộ thảm đỏ thời trang hoành tráng hàng đầu Cbiz. Như thông lệ những bộ ảnh studio nhá hàng tạo hình đều được công bộ trước giờ G. Thế nhưng năm nay giữa những cú "quay xe" bất ngờ của dàn sao đang khiến dân tình hoang mang không ngớt. Ngược lại, trong số đó bộ ảnh của Âu Dương Na Na lại trở thành ngôi sao sáng.

"Nữ thần cello" đầu tư hẳn một buổi chụp ở ngoại ô, nơi có khu vườn xanh mát, thơ mộng, gửi tặng khán giả liên tiếp 3 tạo hình khác nhau xoay quanh hình ảnh một nàng công chúa "ngủ trong rừng" đúng nghĩa đen. Từ thời trang, phong thái đến nhiếp ảnh, netizen đồng loạt khen ngợi ekip của Âu Dương Na Na đã tâm huyết xây dựng một sản phẩm chỉn chu cho sự kiện của Vogue lần này.

Clip Âu Dương Na Na cùng 3 tạo hình Vogue Thịnh Điển 2025 (Nguồn X).

3 tạo hình "ngủ trong rừng" của Âu Dương Na Na được khen ngợi khi truyền tải thành công visual trong trẻo, thuần khiết của tiểu hoa đán 10X.

Ở 1 trong 3 tạo hình, Âu Dương Na Na chọn cho mình thiết kế đầm lụa satin màu xanh ngọc dịu mắt, đi kèm lớp cape voan mỏng nhẹ bay bổng. Tổng thể vừa mang tinh thần fairycore lãng mạn, vừa phảng phất nét thanh tao, hiện đại. Chất liệu lụa bóng ôm lấy đường cong tự nhiên, kết hợp với độ xuyên nhẹ của voan tạo nên hiệu ứng sương mờ khiến mỗi cử động của cô như tan vào khung cảnh. Đây cũng chính là tạo hình được nữ diễn viên lựa chọn trên thảm đỏ chính thức của Vogue Thịnh Điển 2025.

Âu Dương Na Na chưa bao giờ làm khán giả thất vọng với những bộ hình ngoại cảnh.

Nữ diễn viên 10X xinh đẹp, sang trọng và bí ẩn với chiếc đầm lụa và áo choàng voan.

Trong một tạo hình khác, Âu Dương Na Na hóa thân thành nàng thơ giữa không gian mờ ảo của ánh sáng và sương khói. Vẫn là vẻ đẹp trong trẻo đặc trưng, song lần này được phủ lên lớp cảm xúc trưởng thành, quyến rũ hơn. Nữ diễn viên khoác lên mình bộ corset ren trắng đi kèm chân váy xuyên thấu, tôn trọn đường cong mềm mại và làn da mịn màng dưới lớp ánh sáng dịu dàng.

Cô là một trong số những mỹ nhân trẻ có tài nguyên thời trang hàng đầu làng giải trí Hoa Ngữ.

Sinh năm 2000, Âu Dương Na Na là 1 trong những tiểu hoa đán thế hệ 10X được chú ý nhất hiện nay. Với nhan sắc trong trẻo và phong cách thời trang hiện đại, táo bạo, nữ diễn viên kiêm tay cello cự phách từng được bầu chọn là "thần tiên tỷ tỷ" thế hệ mới của Hoa Ngữ. Khả năng "bắn ảnh", biến hoá nhiều concept trên tạp chí của ngôi sao trẻ cũng thường xuyên nhận được nhiều lời khen có cánh từ giới mộ điệu.

Nữ nghệ sĩ được xem là một trong những biểu tượng thời trang của giới trẻ xứ tỷ dân hiện nay.



