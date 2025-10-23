Check-in với đồng hồ Patek Philippe 11 tỉ VNĐ, túi LOEWE hiếm tại… Hoàng thành Thăng Long: xấp xỉ 100 “cực phẩm”

Ảnh: Tam Sơn

Từ 26/10 đến 02/11/2025, triển lãm Giao điểm Tinh hoa (tên đầy đủ: Giao điểm Tinh hoa và Hành trình Sống tràn Cảm hứng) chính thức mở cửa cho công chúng. Tổ chức bởi Tam Sơn, nhà phân phối nổi tiếng tại Việt Nam của nhiều thương hiệu cao cấp trên thế giới, sự kiện là một phần trong các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập công ty. Khách hàng Tam Sơn có thể vào cửa từ ngày 23/10 khi đăng ký trước.

Theo đại diện Tam Sơn, "với sáu không gian thiết kế tỉ mỉ, đan kết trưng bày các hiện vật giàu giá trị di sản và thủ công, cùng các tác phẩm nghệ thuật đương đại với các góc nhìn hậu trường, triển lãm là những lăng kính chiếu rọi vào câu chuyện Tam Sơn đang viết tiếp."

Diễn ra tại toà nhà S2 của khu di tích Hoàng thành Thăng Long, từng là một phần của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (cũ) và đang trong quá trình hợp nhất với toàn bộ khu di tích Hoàng thành Thăng Long, không gian triển lãm rộng xấp xỉ 1.000 m2. Đây là địa điểm độc đáo với tầm nhìn hướng về chính điện Kính Thiên về một bên và Cột cờ Hà Nội về một bên, hiếm khi tổ chức các sự kiện văn hoá, nghệ thuật.

Triển lãm mang tên Giao điểm Tinh hoa có nhiều điều thu hút số khách tham quan đăng ký đông đảo, lượt "book" trước tính đến thời điểm này đã lên đến bốn chữ số dù kéo dài chưa đến hai tuần. Gồm 6 không gian ý niệm có tên gọi rất "kêu" như Sảnh giao thoa, Phòng di sản, Phòng Kiệt tác, Phòng Nghệ nhân, Phòng Hoà âm và Phòng Mộng ước, mỗi không gian triển lãm trưng bày tác phẩm nghệ thuật từ các nghệ sĩ trong nước và các vật phẩm thuộc hàng hiếm đến từ các thương hiệu cao cấp, xa xỉ trên thế giới. Với những cái tên như Hermès, Patek Philippe, Piaget, Chopard, LOEWE, KENZO, Chaumet… cùng nhiều ông lớn khác, Giao điểm Tinh hoa trưng bày tổng cộng xấp xỉ 100 vật phẩm, nhiều trong số đó thuộc hàng "trên cả hiếm": ngay cả các nhà sưu tầm chuyên nghiệp cũng ít khi được chiêm ngưỡng chứ chưa nói đến việc sưu tập.

Ảnh: Tam Sơn

Chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe trong ảnh có giá niêm yết tới 11 tỉ VNĐ. Như bầu trời đêm thu nhỏ trên cổ tay, Grand Complications Ref. 6102R-001, còn được biết đến với tên gọi ngắn gọn 'Celestial', sở hữu mặt số biểu đồ sao dạng xoay, đối chiếu chính xác bầu trời đêm tại bán cầu Bắc, bao gồm chuyển động của các thiên thể, quỹ đạo của các ngôi sao và chu kỳ trăng, giờ mặt trời trung bình, thời điểm sao Thiên Lang (Sirius) và mặt trăng đi qua kinh tuyến…

Ảnh: LOEWE

Túi Puzzle, "câu đố" từng khiến cả thế giới đau đầu giải mã sức hút của Jonathan Anderson khi còn tại vị ở nhà mốt Tây Ban Nha LOEWE, kỷ niệm 10 năm ra đời với loạt túi phiên bản giới hạn. Một trong số 19 thiết kế là phiên bản ‘Paula’s Ibiza Parrot re-edition’ chế tác từ da bê thượng hạng và sử dụng kỹ thuật khảm ghép ‘intarsio’ để tạo hình những chú vẹt tươi tắn, có phần hóm hỉnh

Ảnh: Tam Sơn

Trích xuất từ kho lưu trữ của nhà mốt KENZO, mẫu áo khoác này nằm trong bộ sưu tập Thu Đông năm 1983 được đánh giá là mang tính cách mạng, do nhà sáng lập thương hiệu – huyền thoại làng thời trang Kenzo Takada – thiết kế trong thời kỳ đỉnh cao sáng tạo của ông. Chiếc áo dáng ngắn, chần bông lấy cảm hứng từ 'HANTEN', loại áo khoác truyền thống ngắn đến trung bình được lót và độn bông, thường được mặc bên ngoài kimono vào mùa đông. Ngài Takada thêm túi hông và lớp lót trong màu đỏ tươi, tương phản với họa tiết màu xám

Ảnh: Tam Sơn

Nhân viên triển lãm trên tay một thiết kế vòng cổ vàng tạo hình nhành lúa mạch đính 122 viên kim cương thượng phẩm của nhà kim hoàn Chaumet trong quá trình chuẩn bị

Ảnh: Tam Sơn

Giao điểm Tinh hoa cũng quy tụ nhóm 8 nghệ sĩ & giám tuyển trẻ nổi bật trong bối cảnh nghệ thuật đương đại Việt Nam: Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hoàng Giang, Ngô Đình Bảo Châu, nhóm Fustic.Studio và Lê Thuận Uyên. Xuyên suốt các căn phòng của sự kiện, khách tham quan có thể thưởng thức các tác phẩm của nhóm nghệ sĩ ngay trong không gian trưng bày những tạo tác, tạo nên trải nghiệm giao thoa nghệ thuật đương đại Việt và nghệ thuật thủ công tinh xảo độc đáo.

"Giao điểm Tinh hoa không chỉ tôn vinh những giá trị của quá khứ mà còn hé mở tinh thần hướng về tương lai. Sự kiện không đơn thuần là một cuộc trưng bày, mà còn mang kỳ vọng tạo ra không gian gắn kết chân thực, xoá đi biên giới giữa người đón nhận với quá trình sáng tạo.

Bằng cách để các thương hiệu và tác giả dẫn dắt câu chuyện, đồng thời đặt nghệ thuật thủ công cùng sáng tạo của các nghệ sĩ đương đại ở vị trí trung tâm, Tam Sơn hiện diện như nhà giám tuyển mang đến một sân chơi chung đầy cảm hứng, vượt ra ngoài giới hạn của tiêu dùng, nhằm gợi lên giá trị bền vững của truyền thống, sáng tạo và tinh thần cộng đồng," đại diện đơn vị tổ chức cho biết.

Triển lãm Giao điểm Tinh hoa (tên đầy đủ: Giao điểm Tinh hoa và Hành trình Sống tràn Cảm hứng) sẽ mở cửa cho công chúng từ ngày 26/10 đến ngày 02/11 tại toà nhà S2, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long trên phố Điện Biên Phủ, phường Ba Đình, Hà Nội. Tìm hiểu thêm và đăng ký tham quan miễn phí trên website: tamsonvn.com/giao-diem-tinh-hoa.