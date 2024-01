Giật mình với kết quả xét nghiệm thịt heo lấy từ kho đông lạnh

Ngày 18-1, Chi cục Chăn nuôi thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết kết quả xét nghiệm các mẫu thịt heo lấy từ kho đông lạnh của ông Lương Hùng Minh (SN 1971, tại thôn La Khê, phường Hương Vinh, TP Huế) đều không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, vượt ngưỡng giới hạn an toàn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy thịt heo ở kho đông lạnh này bị nhiễm khuẩn E.coli nặng.

Trong 2 mẫu phổi và 3 mẫu thịt heo xét nghiệm đối với vi khuẩn hiếu khí, kết quả so với quy định tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN: 4884) thì tất cả các mẫu đều không đạt mức an toàn vệ sinh thực phẩm, vượt mức giới hạn cho phép từ 2,2 đến 3,9 lần so với quy định. Đối với loại vi khuẩn E.coli, trong khi giới hạn cho phép là 102 /ml/gsp nhưng cả 5 mẫu thịt heo đều vượt, có mẫu cao đạt đến 6.000/ml/gps, gấp 60 lần giới hạn cho phép.

Những loại thịt có chứa các loại vi khuẩn vượt ngưỡng rất cao này nếu ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe con người, có thể gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, thương hàn.

Trước đó, vào ngày 12-1, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kiểm tra tại kho hàng thực phẩm đông lạnh của ông Minh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 tấn thịt và nội tạng heo nhưng chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy tờ chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện việc đóng dấu kiểm soát giết mổ lên thân thịt gia súc hoặc có dán tem vệ sinh thú y. Một số hàng hóa là thịt heo đã có dấu hiệu đổi màu và bốc mùi hôi thối.