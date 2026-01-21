Giao Giám đốc Sở GD&ĐT quyền tuyển dụng giáo viên

Ngày 20/1, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 01 quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo. Thông tư số quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (trừ trường dự bị đại học) và trường trung học nghề công lập.

Theo đó, quy định mới giao Giám đốc Sở GD&ĐT có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và trường trung học nghề công lập trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT có quyền tuyển dụng giáo viên.

Riêng các trường Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, hiệu trưởng có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lí.

Người đứng đầu các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị; trường chính trị của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trung tâm chính trị của xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lí.

Thông tư quy định, đối với các trường hợp đề án, kế hoạch tổ chức tuyển dụng nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1/1/2026 được tiếp tục thực hiện theo đề án, kế hoạch đã được phê duyệt cho đến hết ngày 31/12/2026. Sau thời hạn này nếu không hoàn thành thì thẩm quyền tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư số 01 có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 20/01/2026. Đây là căn cứ để các cơ quan quản lí giáo dục và các cơ sở giáo dục thực hiện thẩm quyền tuyển dụng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả Luật Nhà giáo.

Việc giao quyền tuyển dụng giáo viên cho Giám đốc Sở GD&ĐT được cho là một trong những nội dung được nhiều người đồng thuận. Trước đó, việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, biệt phái thuộc UBND cấp huyện, dẫn đến tình trạng phân mảnh trong quản lý đội ngũ, gây thừa - thiếu giáo viên cục bộ giữa các huyện. Sở GD&ĐT không thể điều tiết, luân chuyển giáo viên khi cần thiết do khác thẩm quyền.