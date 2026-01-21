Ngôi trường ĐỈNH nhất mùa thi HSG Quốc gia năm nay: Đầu vào cực gắt, là lò luyện tài năng "khét tiếng" mảnh đất Xứ Đông

Trong kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia năm 2025-2026, THPT chuyên Nguyễn Trãi (thuộc tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc TP Hải Phòng) đã được những thành tích vô cùng xuất sắc. Được biết, nhà trường có 112 em học sinh tham dự kỳ thi. 98/112 học sinh đạt giải, chiếm tỷ lệ 87,5%. Trong đó có 5 giải Nhất, 32 giải Nhì và 34 giải Ba, 27 giải Khuyến khích ở các môn.

Đáng nói nhà trường đã xuất sắc có 03 học sinh đạt thủ khoa toàn quốc ở các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga và Địa lý, đó là em Trương Thị Lan Anh (môn Tiếng Anh, 16,8 điểm), em Bùi Đức Anh (môn Tiếng Nga, 16,99 điểm) và em Võ Nguyễn Ngọc Hà (môn Địa lý, 16,5 điểm). Cả ba đều thuộc các đội tuyển đạt tỷ lệ 100% học sinh dự thi có giải.

Ngôi trường có đầu vào cực gắt, là "lò luyện tài năng" nổi tiếng mảnh đất xứ Đông

Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, trước thuộc phường Tân Bình, nay thuộc phường Lê Thanh Nghị. Tháng 9/1984 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi chính thức được thành lập với tên gọi ban đầu là trường Phổ thông Năng khiếu Hải Hưng.

Ngay từ những năm đầu thành lập, tuy cơ sở vật chất tuy còn nghèo nàn và thiếu thốn, nhưng từ nhà trường đã đạt được thành tích xuất sắc: nhiều học sinh đạt giải Quốc gia, có học sinh tham gia kỳ thi Quốc tế môn Vật lý.

THPT chuyên Nguyễn Trãi

Trải qua nhiều năm phát triển, thành tích giảng dạy của nhà trường ngày càng được khẳng định. Học sinh đạt nhiều thành tích trong các thi cấp quốc gia và quốc tế. Thống kê đến năm 2020, Số giải học sinh giỏi Quốc gia là 1857 giải, trong đó: 73 giải Nhất, 428 giải Nhì, 741 giải Ba, 615 giải Khuyến khích; Số giải học sinh giỏi Khu vực và Quốc tế là 21 giải, trong đó: 3 HCV, 7 HCB, 8 HCĐ và 3 bằng khen; Số học sinh đạt giải trong cuộc thi KHKT cấp Quốc gia là 14 học sinh, trong đó: 3 Nhất, 4 Nhì, 5 Ba, 2 Tư. Đỗ tốt nghiệp THPT 100%, tỷ lệ thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng bình quân hàng năm trên 99%.

Chính vì bảng thành tích sáng chói này nên nhiều người gọi vui THPT chuyên Nguyễn Trãi là "lò luyện tài năng" "khét tiếng" tại mảnh đất xứ Đông (Mảnh đất Xứ Đông là tên gọi địa lý lịch sử chỉ vùng đất phía Đông Thăng Long, bao gồm phần lớn Hải Dương, Hải Phòng, và một phần của Quảng Ninh (Đông Triều, Uông Bí), Hưng Yên (Mỹ Hào), Bắc Ninh, Bắc Giang, nổi tiếng với văn hóa lâu đời, đất học, khoa bảng, cái nôi của Thiền phái Trúc Lâm và nhiều làng nghề truyền thống (Gốm Chu Đậu, Chạm khắc Kính Chủ), cùng nhiều danh nhân văn hóa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Được biết, để trở thành học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, các thí sinh phải trải qua kỳ thi tuyển sinh 10 với tỉ lệ chọi cao. Thí sinh phải bước qua kỳ thi tuyển sinh 10 với 4 bài thi gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên theo nguyện vọng (môn chuyên được nhân hệ số 2).

Năm 2025, điểm chuẩn vào các lớp chuyên của trường dao động từ khoảng 37 đến gần 48 điểm; trong đó, chuyên tiếng Anh đạt 47,9 điểm, chuyên Văn 46,05 điểm, chuyên Pháp 45,15 điểm, nhiều lớp chuyên tự nhiên và xã hội khác đều trên 40 điểm. Thí sinh muốn đỗ phải đạt trung bình 8 - 9 điểm/môn, cho thấy lực học phải thực sự xuất sắc!

Hiện THPT chuyên Nguyễn Trãi đang đào tạo 11 lớp chuyên gồm: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Tin, Văn, Lịch sử, Địa lý và 3 ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp. Ngoài ra, nhà trường còn đầu tư xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng học sinh giỏi trong khuôn viên nhà trường.