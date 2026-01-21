Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2026 của Đại học Kinh tế quốc dân

Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, bên cạnh việc chuẩn bị mua sắm, đặt vé về quê sớm thì lịch nghỉ Tết của sinh viên các trường đại học cũng là một trong những thông tin được nhiều bạn trẻ và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) - một trong những trường kinh tế hàng đầu tại thủ đô Hà Nội đã công bố kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho sinh viên.

Đại học Kinh tế Quốc dân nổi bật với các chương trình đào tạo về kinh tế, quản trị và tài chính, thu hút đông đảo sinh viên trên cả nước theo học. Với khối lượng học tập và đồ án khá dày đặc, việc nắm rõ lịch nghỉ chính thức giúp mỗi sinh viên chủ động sắp xếp thời gian hoàn thành bài vở trước kỳ nghỉ, đồng thời lên kế hoạch về thăm gia đình, thu xếp công việc cá nhân hợp lý hơn.

Theo thông tin công bố từ nhà trường, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8/2/2026 (tức 21 tháng Chạp Âm lịch) và kết thúc kỳ nghỉ vào ngày 1/3/2026 (tức 13 tháng Giêng Âm lịch). Như vậy, tổng thời gian nghỉ kéo dài khoảng 22 ngày, mang đến một quãng nghỉ tương đối dài so với nhiều trường đại học khác trong khu vực.

Thời gian nghỉ Tết nguyên đán 2026 của sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân lên đến 22 ngày (Ảnh: NEU - Đại học Kinh tế Quốc dân)

Với lịch nghỉ này, sinh viên sẽ có đủ thời gian để về quê sum họp cùng gia đình, tham gia các hoạt động Tết truyền thống và nạp lại năng lượng trước khi bước vào học kỳ mới. Đồng thời, việc nghỉ trước ngày lễ chính cũng tạo điều kiện cho các bạn hoàn thành đồ án, bài tập nhóm, chuẩn bị ôn tập thi trong các tuần trước đó. Ngoài ra, sinh viên cần chủ động theo dõi thông báo tiếp theo từ trường để nắm rõ ngày học chính thức trở lại, các buổi học bù nếu có và những yêu cầu về báo cáo học tập sau Tết.

Chúc các bạn sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân có một kỳ nghỉ Tết an lành, vui vẻ bên người thân và trở lại học tập với tinh thần mới mẻ vào đầu tháng 3!