Giành giật sự sống cho bệnh nhi 3 tuổi bỏng 70% cơ thể

Bé gái N.H.A. (sinh năm 2023, ngụ tỉnh Cà Mau) được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng sốc bỏng nặng do lửa, tổn thương diện rộng vùng mặt, bụng, lưng, tay và hai chân.

Các bác sỹ xác định, bệnh nhi bỏng độ II–III, vùng bỏng chiếm 70% diện tích cơ thể, kèm theo viêm phổi nặng và tổn thương thận, tiên lượng nguy kịch.

BS.CK1 Nguyễn Ngọc Ngà, Phó Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: “Bệnh nhi nhập viện với tình trạng bỏng rất nặng. Với diện tích bỏng lớn như vậy ở trẻ quá nhỏ tuổi, mỗi quyết định điều trị đều phải chính xác đến từng giờ, từng thời điểm".

Sau gần 2 tháng điều trị tích cực, sức khoẻ bệnh nhi đã ổn định. (Ảnh:BVCC)

Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo chuyên môn của BS.CK2 Phạm Thái Sơn, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhi được hồi sức tích cực toàn diện gồm: Thở máy sớm, truyền dịch khối lượng lớn kết hợp albumin để bù dịch, kiểm soát sốc bỏng. Trước phản ứng viêm toàn thân và nguy cơ suy đa cơ quan, ê-kíp điều trị cho lọc máu liên tục – một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu nhằm loại bỏ độc chất và hỗ trợ chức năng thận.

Song song với đó là những cuộc hội chẩn liên tục giữa các khoa Hồi sức, Gây mê hồi sức và Khoa Bỏng – Chỉnh trực để lựa chọn “thời điểm vàng” cho phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử và ghép da. Có 3 cuộc phẫu thuật lớn được các bác sỹ thực hiện để giúp bệnh nhi giành lại sự sống.

Sau gần 2 tháng điều trị, cháu bé cai máy thở thành công, chức năng thận hồi phục, các mảnh ghép da bám tốt. Cháu được chuyển về Khoa Bỏng – Chỉnh trực tiếp tục chăm sóc, phục hồi và đủ điều kiện xuất viện trong những ngày giáp Tết.

Bác sĩ cảnh báo, bỏng gây đau đớn cho trẻ nhỏ, làm cho trẻ dễ hoảng sợ và có thể bị sốc. Đặc biệt, các vết bỏng nặng đều gây tổn thương nghiêm trọng, để lại sẹo vĩnh viễn, ảnh hưởng đến cử động làm biến dạng cơ thể, gây tàn phế suốt đời.

Khi trẻ bị bỏng, việc sơ cấp cứu đúng và kịp thời sẽ giúp trẻ thoát khỏi nguy hiểm và giảm biến chứng của tai nạn. Trước hết, cần nhanh chóng loại bỏ tác nhân gây bỏng, đưa trẻ ra khỏi nguồn nhiệt như nước sôi, bồn tắm nóng, bàn là…, đồng thời cởi bỏ quần áo bị thấm nước nóng, chuyển trẻ đến nơi an toàn, thoáng khí.

Tiếp theo, cần đánh giá nhanh tình trạng ý thức, đường thở, hô hấp và tuần hoàn của trẻ; chú ý phát hiện các chấn thương kèm theo như gãy xương, chấn thương sọ não hay chảy máu để xử trí phù hợp.

Ngay trong 5 phút đầu sau bỏng, phải ngâm vùng da tổn thương vào nước sạch, mát (khoảng 16–20°C) trong 10–20 phút. Có thể sử dụng nước máy, nước đun sôi để nguội, nước mưa hoặc nước giếng sạch sẵn có. Khi rửa, cần nhẹ nhàng loại bỏ dị vật, tránh làm tổn thương thêm. Chỉ làm mát vùng bỏng, đồng thời giữ ấm các phần còn lại của cơ thể.

Sau đó, cần che phủ vết bỏng bằng gạc vô khuẩn hoặc vải sạch, băng nhẹ để hạn chế sưng nề và tiết dịch. Do bỏng gây mất nước và điện giải, nên cho trẻ uống nước ấm, nước đường pha chút muối hoặc oresol, đồng thời ủ ấm cơ thể.

Đặc biệt lưu ý các trường hợp bỏng vùng miệng, họng vì có nguy cơ gây sưng tắc đường thở; cần nới lỏng quần áo quanh cổ và gọi cấp cứu ngay. Tuyệt đối không bôi nước mắm, kem đánh răng hay thuốc mỡ không chuyên dụng lên vết bỏng.

Sau sơ cứu ban đầu, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.