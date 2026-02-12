Đau bụng kéo dài, cụ bà 72 tuổi nhập viện trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể

Ngày 12-2, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định – Cơ sở 2, vừa phẫu thuật nội soi cấp cứu thành công một bệnh nhân 72 tuổi bị thủng đại tràng sigma trong tình trạng viêm phúc mạc toàn thể, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn và tử vong cao nếu can thiệp chậm trễ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật

Trước đó, bà T.T.T (72 tuổi, ngụ phường Xóm Chiếu, TPHCM) được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định – Cơ sở 2 trong tình trạng sốt cao, đau bụng dữ dội, viêm phúc mạc toàn thể, chẩn đoán ban đầu nghi thủng tạng rỗng.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp cận lâm sàng và hình ảnh học, ê-kíp ngoại khoa xác định nguyên nhân là thủng túi thừa đại tràng sigma, một biến chứng ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm. Khi đại tràng bị thủng, dịch tiêu hóa và vi khuẩn tràn vào ổ bụng gây viêm phúc mạc lan tỏa, có thể nhanh chóng dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Trường hợp của bà T. càng phức tạp do tuổi cao và nhiều bệnh nền như hen phế quản, đái tháo đường, hội chứng Cushing gây béo phì và suy giảm miễn dịch làm tăng nguy cơ biến chứng nặng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được hồi sức tích cực và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Trong quá trình mổ nội soi, ê-kíp tiến hành cắt đoạn đại tràng sigma dài khoảng 15m có túi thừa thủng, rửa sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và mở hậu môn nhân tạo nhằm kiểm soát nguồn nhiễm, hạn chế nguy cơ nhiễm trùng lan rộng.

Ca phẫu thuật được thực hiện trong bối cảnh viêm phúc mạc toàn thể, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Ngoại, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực sau mổ.

Đại tràng sigma là phần cuối của đại tràng, nằm gần trực tràng và hậu môn, có chức năng lưu trữ phân và khí trước khi thải ra ngoài.

Nhờ chẩn đoán nhanh, quyết định phẫu thuật kịp thời cùng chế độ chăm sóc hậu phẫu tích cực, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Sau phẫu thuật, bà T. được chỉ định chế độ ăn lỏng và theo dõi sát. Dự kiến sau khoảng một tháng, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật nội soi lần hai để phục hồi lưu thông ruột, giúp đại tiện trở lại bình thường.

BSCK1 Thái Khánh Phát, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định – Cơ sở 2, khuyến cáo người bệnh đã được chẩn đoán túi thừa đại tràng cần tái khám và theo dõi định kỳ. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, sốt, rối loạn tiêu hóa, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời. Việc phát hiện và điều trị sớm giúp hạn chế các biến chứng nguy hiểm như viêm túi thừa, áp xe, thủng đại tràng và viêm phúc mạc, góp phần cải thiện tiên lượng và bảo đảm an toàn cho người bệnh.



