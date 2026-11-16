Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đưa ra lời khuyên cho những ai muốn tiêm botox để làm đẹp

Tiêm Botox ngày càng được nhiều phụ nữ lựa chọn để xóa nếp nhăn, giữ gương mặt trẻ trung. Nhưng đằng sau những lời quảng cáo về một thủ thuật nhanh gọn, ít xâm lấn là những rủi ro không phải ai cũng biết.

Không cần trải qua một cuộc phẫu thuật, không mất nhiều thời gian nghỉ dưỡng, chỉ vài mũi tiêm có thể giúp những nếp nhăn trên trán, giữa hai chân mày hay đuôi mắt mờ đi. Với nhiều phụ nữ, Botox vì thế dần trở thành một lựa chọn quen thuộc trong hành trình giữ gìn nhan sắc, nhất là khi những dấu hiệu tuổi tác bắt đầu xuất hiện rõ hơn.

Từ các phòng khám thẩm mỹ đến những lời quảng cáo trên mạng xã hội, dịch vụ tiêm Botox được giới thiệu với đủ lời hứa hẹn: trẻ hóa gương mặt, xóa dấu vết thời gian, duy trì vẻ ngoài tươi tắn mà không cần can thiệp dao kéo. Khi nhu cầu làm đẹp tăng lên, việc tìm kiếm một địa chỉ tiêm cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, sự phổ biến của một thủ thuật không đồng nghĩa với việc thủ thuật đó hoàn toàn an toàn. Đằng sau một liệu trình tưởng chừng đơn giản vẫn là yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng thuốc, kiến thức giải phẫu, kỹ thuật tiêm và khả năng xử trí những tình huống bất thường.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y, đã có những chia sẻ và lời khuyên thiết thực cho những ai đang muốn làm đẹp, xóa đi dấu hiệu tuổi tác bằng phương pháp làm đẹp này.

Tiêm botox có thể tiềm ẩn rủi ro khó lường

Trong một bài chia sẻ mới đây, PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết ông vừa tham gia hội chẩn một trường hợp biến chứng sau tiêm Botox ở một cô gái còn trẻ. Từ trường hợp này, ông tìm hiểu thêm về lĩnh vực thẩm mỹ bằng Botox và nhận thấy phương pháp này đang được sử dụng rộng rãi, trong khi việc kiểm soát nguồn thuốc và người thực hiện vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Vị chuyên gia bày tỏ lo ngại khi thuốc có thể được mua từ nhiều nguồn, còn người thực hiện đôi khi chỉ cần quảng cáo có kinh nghiệm là đã tạo được niềm tin với khách hàng. Trong khi đó, tiêm Botox không đơn thuần là một thao tác làm đẹp mà là một can thiệp y tế, đòi hỏi kiến thức chuyên môn, đánh giá tình trạng sức khỏe và khả năng xử trí biến chứng.

Botox là gì mà có thể gây biến chứng nguy hiểm?

GS Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ, tiêm Botox là thủ thuật thẩm mỹ không phẫu thuật phổ biến nhất thế giới cho đến hiện nay.

Ai cũng từng nghe đến Botox, nhưng không nhiều người hiểu bản chất, thậm chí có người đã tiêm mà không biết mình đã đưa gì vào cơ thể. Botox là độc tố thần kinh có nguồn gốc từ vi khuẩn Clostridium botulinum. Thuốc chặn tín hiệu thần kinh truyền gây co cơ dẫn đến cơ giãn ra, làm giảm các nếp nhăn, vết chân chim trên mặt. Vì tác dụng nhanh, hiệu quả cao và tiến hành đơn giản.

Ngoài ra ứng dụng của Botox còn vượt ra ngoài phạm vi thẩm mỹ như điều trị co thắt mi mắt, đau nửa đầu mạn tính, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt, đổ mồ hôi quá mức, và điều chỉnh di chứng sau liệt mặt...

Từ sụp mí, yếu cơ đến khó thở: Những biến chứng không thể chủ quan

Theo chia sẻ của GS Nguyễn Lân Hiếu thì tác dụng của Botox chỉ kéo dài vài tháng nên bạn đừng ngạc nhiên khi chỉ mấy tháng đã không nhận ra một quý bà xinh đẹp và sang trọng. Muốn duy trì kết quả, đại đa số cần tiêm lặp lại liên tục. Đã đẹp rồi mà nhìn gương xấu đi thì khó chịu lắm!

Tiêm lặp lại, nhất là liều cao hoặc khoảng cách ngắn giữa 2 lần sẽ làm tăng nguy cơ tạo kháng thể trung hòa trong máu, khiến thuốc giảm hoặc mất tác dụng (nhờn thuốc). Vòng xoáy này càng ngày càng khó dừng lại. Và các tác dụng phụ có thể gặp là đau đầu, cảm giác như cúm, buồn nôn, sụp mí hoặc chân mày tạm thời, yếu cơ mặt, chớp mắt ít... thường tự khỏi nên chị em bảo nhau đừng sợ.

Vậy nhưng vẫn có những rủi ro hiếm gặp có thể nguy hiểm, không xử lý đúng sẽ để lại di chứng, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Thuốc lan ra ngoài vùng tiêm gây sụp mí, khó nuốt, khó thở, yếu cơ, nhìn mờ hoặc nhìn đôi... Đây là dấu hiệu ngộ độc botulinum, cần cấp cứu ngay. Triệu chứng có thể xuất hiện từ vài giờ đến vài tuần sau tiêm. Ngoài ra, FDA ghi nhận một số báo cáo hiếm về biến cố tim mạch (rối loạn nhịp, nhồi máu cơ tim) sau tiêm. Mối liên hệ nhân quả chưa được xác lập, nhưng người có bệnh nền cần đặc biệt thận trọng và báo bác sĩ trước khi tiêm.

Lời khuyên của GS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho những người muốn tiêm Botox

Từ những lo ngại về tình trạng tiêm Botox tràn lan, thông điệp của GS.TS Nguyễn Lân Hiếu là người muốn làm đẹp cần tỉnh táo trước quảng cáo, không đánh đổi sự an toàn chỉ vì mong muốn có kết quả nhanh chóng.

Thứ nhất, tuyệt đối không sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, không tự tiêm và không tiêm tại nhà. Người dùng cần biết rõ tên chế phẩm, nguồn cung ứng và thông tin sản phẩm trước khi quyết định thực hiện. Một hộp thuốc có hình thức bắt mắt hoặc bao bì giống sản phẩm chính hãng không đủ để chứng minh thuốc bảo đảm chất lượng.

Thứ hai, chỉ lựa chọn cơ sở được cấp phép và người thực hiện có giấy phép hành nghề phù hợp. Đừng mặc định rằng người quảng cáo có nhiều năm kinh nghiệm đồng nghĩa với việc có đủ năng lực chuyên môn. Botox cần được sử dụng bởi nhân viên y tế được đào tạo phù hợp, trong điều kiện bảo đảm an toàn và có khả năng xử trí khi xảy ra biến chứng.

Thứ ba, cảnh giác với những cơ sở có dấu hiệu bất thường. GS.TS Nguyễn Lân Hiếu lưu ý người dùng nên cân nhắc kỹ nếu cơ sở không cho xem vỏ hộp, không cung cấp thông tin về tên thuốc và nguồn gốc; người tiêm không chứng minh được năng lực hành nghề; giá dịch vụ rẻ bất thường; quảng cáo tiêm tại nhà hoặc tiêm nhanh mà không cần thăm khám, tư vấn.

Một dấu hiệu khác cũng không nên bỏ qua là cơ sở không hỏi về tiền sử bệnh, tình trạng dị ứng và các loại thuốc đang sử dụng. Trước khi tiêm, người thực hiện cần đánh giá tình trạng sức khỏe, giải thích lợi ích, nguy cơ và những phản ứng có thể xảy ra để khách hàng đưa ra quyết định có đầy đủ thông tin.

Thứ tư, không tiêm nhắc lại tùy tiện chỉ để duy trì hiệu quả làm đẹp. Tác dụng của Botox có giới hạn về thời gian, nhưng điều đó không có nghĩa cứ hết tác dụng là phải tiêm lại ngay. Khoảng cách giữa các lần tiêm và liều lượng cần được cân nhắc theo từng trường hợp, tránh tự ý tăng liều hoặc rút ngắn thời gian giữa các lần thực hiện.

Thứ năm, theo dõi sức khỏe sau tiêm và không bỏ qua dấu hiệu bất thường. Nếu xuất hiện sụp mí, nhìn mờ, nhìn đôi hoặc yếu cơ, người tiêm cần liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá. Nếu có khó nuốt, nói khó hoặc khó thở, cần đi cấp cứu ngay. Không nên cho rằng biến chứng sẽ tự hết chỉ vì một số tác dụng phụ thông thường có thể cải thiện theo thời gian.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng an toàn phải là điều kiện tiên quyết. Một thủ thuật không phẫu thuật vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu thuốc không bảo đảm chất lượng, người thực hiện thiếu chuyên môn hoặc quy trình không đáp ứng yêu cầu an toàn.