Cụ bà 110 tuổi sống chung với 5 thế hệ dưới một mái nhà, 3 người em trai của cụ đều trên 90 tuổi: Những thói quen sống thọ được hé lộ

Câu chuyện của bà gợi ra một điều đáng suy ngẫm: Sống thọ có thể chịu ảnh hưởng từ di truyền, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh còn liên quan đến nhiều yếu tố khác trong cuộc sống hằng ngày.

Ở tuổi 110, nhiều người cần được chăm sóc gần như hoàn toàn trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng với bà Trần Thục Quần ở Tứ Xuyên (Trung Quốc), cuộc sống vẫn có những công việc giản dị như tự bóc đậu, dọn cỏ ven đường hay đi bộ sang nhà con cháu trò chuyện. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên hơn là bà không phải người duy nhất trong gia đình sống thọ: 3 người em trai của bà lần lượt đã 100, 98 và 91 tuổi.

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 5/11 vừa qua, bà Trần Thục Quần đón sinh nhật lần thứ 110 trong không khí sum vầy của gia đình 5 thế hệ. Người thân, hàng xóm quây quần trong sân nhà ở vùng nông thôn, cùng chuẩn bị bánh sinh nhật và hát mừng tuổi mới cho cụ bà.

Ở tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, tinh thần khá minh mẫn, thị lực còn tốt. Thính lực suy giảm là vấn đề nổi bật khiến người đối diện cần nói to hơn để bà nghe rõ. Ngoài ra, bà vẫn duy trì những hoạt động quen thuộc, từ làm việc nhà đến đi bộ thăm con cháu.

Điều khiến câu chuyện về gia đình này thu hút sự chú ý không chỉ là tuổi thọ đáng kinh ngạc, mà còn nằm ở lối sống bình dị của họ. Theo chia sẻ của người thân, bà Trần từng làm việc chân tay ở nông thôn trong nhiều năm, không có thói quen sử dụng các loại thực phẩm bồi bổ đắt tiền. Bà thích ăn cay, thích thịt gà và thịt vịt. Khi còn trẻ, bà từng hút thuốc và uống rượu với lượng ít, nhưng sau đó đã bỏ cả hai.

Khoảng 100 tuổi, bà từng phải nhập viện vì thiếu máu. Sau lần đó, theo gia đình, bà không gặp thêm bệnh nghiêm trọng nào được ghi nhận. Một thói quen bà luôn duy trì là tham gia các đợt khám sức khỏe do địa phương tổ chức hằng năm.

Câu chuyện của bà gợi ra một điều đáng suy ngẫm: Sống thọ có thể chịu ảnh hưởng từ di truyền, nhưng tuổi thọ khỏe mạnh còn liên quan đến nhiều yếu tố khác trong cuộc sống hằng ngày.

3 người em đều trên 90 tuổi, con trai cả cũng đã ngoài 90

Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, bà Trần Thục Quần sinh năm 1916. Gia đình bà có nhiều thành viên sống đến tuổi rất cao: 3 người em trai lần lượt 100, 98 và 91 tuổi; con trai cả cũng đã ngoài 90 tuổi, con gái lớn 87 tuổi, trong khi hai người con trai khác đều đã ngoài 70.

Các chuyên gia lão khoa nhận định đây là hiện tượng tập trung tuổi thọ trong một gia đình. Yếu tố di truyền có thể đóng vai trò nhất định, nhưng không thể dùng riêng yếu tố này để giải thích toàn bộ tuổi thọ của các thành viên.

Bác sĩ Trần Mai Quyên, Phó trưởng khoa Lão khoa thuộc Bệnh viện Nhân dân Lạc Sơn, Trung Quốc, cho biết tuổi thọ chịu ảnh hưởng đồng thời từ môi trường sống, chế độ ăn uống, vận động, trạng thái tinh thần và điều kiện chăm sóc y tế.

Nói cách khác, ngay cả khi trong gia đình có người sống rất thọ, điều đó cũng không có nghĩa các thế hệ sau chắc chắn sẽ đạt được tuổi thọ tương tự. Ngược lại, những thói quen tích cực có thể góp phần cải thiện sức khỏe và tăng cơ hội sống khỏe khi về già.

3 thói quen đáng học hỏi để lão hóa khỏe mạnh

Bác sĩ Tô Thiên Di, chuyên khoa Lão thuộc một phòng khám tại Đài Loan (Trung Quốc), nhấn mạnh rằng di truyền là yếu tố quan trọng nhưng không phải điều duy nhất quyết định tuổi thọ. Điều đáng quan tâm hơn là mỗi người có thể làm gì trong cuộc sống hằng ngày để bảo vệ sức khỏe và duy trì khả năng hoạt động khi tuổi tác tăng lên.

1. Khám sức khỏe định kỳ, đừng đợi có bệnh mới kiểm tra

Một trong những thói quen đáng chú ý của bà Trần là đều đặn tham gia các đợt khám sức khỏe do địa phương tổ chức. Theo bác sĩ Tô Thiên Di, việc chủ động kiểm tra giúp phát hiện sớm những bất thường, từ đó có cơ hội can thiệp trước khi bệnh tiến triển nặng.

Tần suất khám cụ thể cần căn cứ vào chương trình áp dụng, tiền sử và nguy cơ sức khỏe của mỗi người. Điều quan trọng là không bỏ qua việc theo dõi sức khỏe chỉ vì cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

2. Ăn uống và vận động điều độ, không cần ép bản thân theo đuổi sự hoàn hảo

Theo bác sĩ Tô Thiên Di, chăm sóc sức khỏe không nên đi theo hai thái cực: tập luyện quá sức đến mức chấn thương hoặc ngại khám bệnh, phớt lờ những bất thường của cơ thể. Bà khuyến nghị duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế dầu mỡ, muối, đường và vận động phù hợp với thể trạng.

Đặc biệt, người cao tuổi mắc bệnh mạn tính không nhất thiết phải kiêng tuyệt đối mọi món ăn yêu thích. Thay vì cấm đoán cực đoan, gia đình nên điều chỉnh khẩu phần, lựa chọn thực phẩm hợp lý và tuân thủ hướng dẫn điều trị, vừa kiểm soát bệnh vừa đảm bảo chất lượng cuộc sống.

3. Duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định

Một thói quen khác được chuyên gia nhấn mạnh là giữ nếp sống điều độ: Đi ngủ và thức dậy vào những khung giờ tương đối cố định, ăn uống đúng bữa, phân bổ hợp lý thời gian làm việc, vận động và nghỉ ngơi.

Khi quá bận rộn, nhiều người thường bỏ bữa, thức khuya hoặc dành quá nhiều thời gian cho công việc. Ngược lại, một số người quá lo lắng về sức khỏe lại tự tạo áp lực bằng những quy tắc sinh hoạt cứng nhắc. Cả hai đều có thể khiến việc chăm sóc bản thân trở thành gánh nặng.

Theo bác sĩ Tô Thiên Di, khi sinh hoạt có nề nếp, mỗi người cũng dễ nhận ra những thay đổi bất thường của cơ thể hơn. Đây là cơ sở để chủ động theo dõi và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế khi cần.

Muốn sống thọ, đừng quên duy trì kết nối với mọi người

Bên cạnh chế độ ăn uống, vận động và khám sức khỏe, bác sĩ Tô Thiên Di còn nhấn mạnh vai trò của gia đình và các mối quan hệ xã hội đối với quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Ở gia đình bà Trần Thục Quần, các thành viên sống gần nhau, có thể thường xuyên qua lại và hỗ trợ lẫn nhau. Sự gắn kết ấy tạo điều kiện để người cao tuổi duy trì giao tiếp, cảm nhận mình vẫn là một phần của gia đình và cộng đồng.

Trong khi đó, cuộc sống hiện đại khiến nhiều người bận rộn với công việc, không thể sống cùng cha mẹ hoặc dành nhiều thời gian ở bên người thân. Với người cao tuổi đã nghỉ hưu, đặc biệt là những người sống một mình, việc mất đi các mối quan hệ quen thuộc có thể khiến đời sống tinh thần trở nên đơn điệu.

Bởi vậy, chuyên gia khuyến khích gia đình tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ bạn bè, đi bộ cùng hàng xóm hoặc tham gia những lớp học và câu lạc bộ phù hợp. Ngay cả những việc đơn giản như cùng nhau ăn một bữa cơm, trò chuyện trong khu dân cư hay tập thể dục cũng có thể giúp người lớn tuổi duy trì sự kết nối.

Với những người ngại bước ra ngoài, con cháu có thể đồng hành trong thời gian đầu, giúp họ làm quen với môi trường và những mối quan hệ mới.