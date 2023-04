Giải mã nguyên nhân khiến thù lao Song Hye Kyo thua xa Song Joong Ki và Kim Soo Hyun

Tại Kbiz, thù lao của nam diễn viên có sự cách biệt khá lớn với các đồng nghiệp nữ. Và chủ đề này từ lâu đã gây ra những cuộc tranh luận không hồi kết trong cộng đồng mạng xứ kim chi. Theo Koreaboo, nhìn chung, thù lao của nam diễn viên Hàn Quốc hơn các đồng nghiệp nữ khoảng… 31,1%. Và đây là mức chênh lệch lớn nhất trong số các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Thậm chí, có phim ghi nhận trường hợp nam diễn viên được trả cát-xê cao gấp 5 lần so với bạn diễn nữ.

Ở làng giải trí Hàn Quốc, rất khó để tìm ra được nữ diễn viên hàng đầu nhận cát-xê hơn 100 triệu won/tập phim (khoảng 1,8 tỷ đồng). Trong khi đó, mức thù lao trung bình của các sao nam hạng A hiện đã chạm ngưỡng 200 triệu won/tập phim (tương đương 3,6 tỷ đồng).

Nhiều sao nam nhận được cát-xê trên trời, và Kim Soo Hyun là một trong số đó

Trường hợp của Song Hye Kyo và Song Joong Ki khiến nhiều khán giả băn khoăn. Song Hye Kyo có tuổi nghề hơn hẳn so với Song Joong Ki và cô cũng có nhiều tác phẩm đình đám hơn. Thế nhưng, mức thù lao hiện tại của nữ thần Hậu Duệ Mặt Trời vẫn khiêm tốn hơn khá nhiều so với nam tài tử họ Song. Nếu so với đàn em Kim Soo Hyun, cát-xê Song Hye Kyo nhận được còn thua kém xa.

Nhật báo Munhwa Ilbo cho hay Song Hye Kyo được trả 200 triệu won (tương đương 3,6 tỷ đồng) khi tham gia diễn xuất trong The Glory. Trong khi đó, nhà sản xuất Cậu Út Nhà Tài Phiệt chi tới 300 triệu won (5,4 tỷ đồng) để nhận được cái gật đầu từ Song Joong Ki. Về phần Kim Soo Hyun, nam tài tử được trả tới 500 triệu won (khoảng 9 tỷ đồng) mỗi tập phim khi xuất hiện trong One Ordinary Day.

Thù lao của Song Hye Kyo thấp hơn đáng kể so với Song Joong Ki

Theo 1 nhân vật trong làng giải trí, sự khác biệt về mặt thù lao đến từ nội dung kịch bản và khả năng kiếm lời của các diễn viên. Người này cho biết nhiều kịch bản hiện nay tập trung vào các nhân vật nam chính hơn là nhân vật nữ. Và điều này đã dẫn tới việc trong cùng 1 bộ phim, nam diễn viên thường được trả thù lao hậu hĩnh hơn do đảm nhận phần việc nặng hơn so với đồng nghiệp nữ.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất cũng cân nhắc tới cả danh tiếng của các ngôi sao. Từ trước đến nay, các nam diễn viên Kbiz thường được cho là nổi tiếng, có nhiều fan ở thị trường nước ngoài hơn so với các đồng nghiệp nữ. Và dựa vào sao nam, phim thường dễ bán bản quyền và thu về nhiều lợi nhuận hơn. Vậy nên, nhiều nhà sản xuất mới ưu ái các nam diễn viên và sẵn sàng chi trả số tiền khổng lồ để mời họ đóng phim.

Nguồn: Koreaboo, Wikitree