Xuất hiện 1 nữ thần khiến Song Hye Kyo phải cảm thán “Xinh đẹp quá”: Công chúng ngỡ ngàng khi phát hiện ra chi tiết này!

Song Hye Kyo là một trong những "tượng đài nhan sắc" của Kbiz, sở hữu diện mạo xuất chúng làm say đắm khán giả suốt bao năm qua. Từ khi ra mắt tới nay, nữ thần Hậu Duệ Mặt Trời luôn được vây quanh bởi ánh hào quang cùng những lời tung hô nhan sắc từ truyền thông, khán giả và đồng nghiệp.

Nổi tiếng về nhan sắc là vậy, Song Hye Kyo vẫn phải trầm trồ trước vẻ đẹp của 1 nữ thần Kbiz. Và mỹ nhân đó chính là "tiểu tam" Thế Giới Hôn Nhân Han So Hee. Vào hôm 31/3, nữ diễn viên họ Han đăng lên Instagram cá nhân hình ảnh mới, đồng thời nhanh chóng hút về tới hơn 1 triệu lượt like từ khán giả.

Trên nền ảnh đen trắng, cô xuất hiện nổi bần bật với nhan sắc quyến rũ khó cưỡng cùng đường nét hoàn hảo như tranh vẽ. Không chỉ có người hâm mộ phát cuồng mà ngay cả "tượng đài sắc đẹp" Song Hye Kyo cũng mê mẩn trước khung hình lung linh xuất thần của "tiểu tam" Thế Giới Hôn Nhân. Cụ thể, mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời phải thốt lên "Xinh đẹp quá" ở dưới phần bình luận của hình ảnh do Han So Hee đăng lên.

Song Hye Kyo bày tỏ niềm yêu thích với nhan sắc Han So Hee bằng bình luận: "Xinh đẹp quá"

Han So Hee từ lâu đã nổi tiếng với nhan sắc thoát tục, làm rung động lòng người

Động thái từ Song Hye Kyo khiến 1 bộ phận khán giả không khỏi bất ngờ. Từ trước tới nay, Han So Hee luôn được xem là bản sao của Song Hye Kyo. Trong quá khứ, có không ít ngôi sao được so sánh với nhau theo cách tương tự, và fandom của những nghệ sĩ này từng xảy ra khẩu chiến dữ dội.



1 bộ phận netizen còn tưởng sau động thái từ Song Hye Kyo, fandom của cô và đàn em có thể sẽ xảy ra tranh cãi. Thế nhưng, ở trường hợp Song Hye Kyo - Han So Hee, fandom 2 ngôi sao khá hòa thuận với nhau. Và chính mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời cũng vô tư, vui vẻ tương tác trong bài đăng của đàn em.

Từ khi ra mắt tới nay, Han So Hee luôn được xem là bản sao của Song Hye Kyo

Tối 16/3, Han So Hee đăng ảnh chụp chung với Song Hye Kyo cho thấy 2 ngôi sao cùng góp mặt ở 1 tác phẩm mới. Sau đó, 2 nữ thần sắc đẹp có hàng loạt tương tác trên trang cá nhân, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Ngay trong tối hôm 16/3, mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời chính thức nhấn theo dõi tài khoản Han So Hee, đồng thời like loạt bài đăng của đàn em.

Trong khi đó, Han So Hee có động thái giống như "đánh dấu chủ quyền" với Song Hye Kyo bằng 1 bình luận đầy dễ thương trên trang cá nhân của đàn chị: "Giờ chị ấy (Song Hye Kyo) là của tôi rồi". Mới đây, Han So Hee tiếp tục khiến dân tình phát sốt khi để lại bình luận dưới hình ảnh Song Hye Kyo ôm cún cưng: "Hôm nay em mơ mình trở thành bé cún đó ạ".

Mỹ nhân họ Song nhấn thích nhiều bài đăng của Han So Hee

Han So Hee để lại bình luận hài hước dưới bài đăng của Song Hye Kyo: "Hôm nay em mơ mình trở thành bé cún đó ạ"

Nguồn: Mydaily, Instagram