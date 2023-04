Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon lộ cả tá "hint" hẹn hò: Diện đồ đôi lộ liễu, tình tứ trong hậu trường The Glory, biến Song Hye Kyo thành nữ phụ tại họp báo

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đóng hai tuyến nhân vật khác nhau nên trên màn ảnh, khán giả ít được chứng kiến cặp đôi tương tác. Nhưng trong buổi họp báo ra mắt "The Glory", cặp đôi đã để lộ loạt "hint" đáng ngờ. Biểu cảm đáng yêu của Lee Do Hyun khi bạn gái nhắc tên được cư dân mạng chia sẻ, bàn tán rần rần