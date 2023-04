Cặp đôi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon (The Glory) chính thức lên tiếng về tin hẹn hò!

Ngày 1/4, công ty quản lý của Lee Do Hyun đã chính thức lên tiếng xác nhận với trang Edaily về tin đồn hẹn hò của cặp đôi The Glory. Đại diện truyền thông của nam tài tử chia sẻ: "Hai người họ đang trải qua mối quan hệ tiền bối - hậu bối tốt đẹp, có cảm tình và đang tìm hiểu kỹ về nhau".

Trong khi đó, Artist Company - công ty chủ quản của Lim Ji Yeon xác nhận với đài JTBC: “Cả hai nghệ sĩ đang ở trong thời kỳ cẩn trọng tìm hiểu lẫn nhau sau khi tiến triền từ mối tình cảm tốt đẹp giữa tiền bối và hậu bối".

Trước đó, trang Dispatch đăng tải chùm ảnh bắt gặp Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon hẹn hò. Theo thông tin từ Dispatch, dù không nên duyên trong phim nhưng ngoài đời Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đang phát triển chuyện tình cảm. Cả hai được bắt gặp hẹn hò thân mật, sánh bước bên nhau và tươi cười hạnh phúc. Cặp đôi đã quen biết và được se duyên nhờ The Glory. Sau bữa tiệc tối của dàn diễn viên phim diễn ra vào tháng 1, Lee Do Hyun đã đưa Lim Ji Yeon về nhà bằng ô tô.

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun bị bắt gặp hẹn hò

"Đao phủ" và "kẻ phản diện" trong phim dường như không liên quan đến nhau nhưng chỉ bằng vài cảnh quay ở bệnh viện cũng từng khiến khán giả phấn khích, "đẩy thuyền" liên tục

Nguồn: JTBC, Naver