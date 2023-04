Không phải Cá tháng Tư, Dispatch tung ảnh Lee Do Hyun hẹn hò Lim Ji Yeon: Nam chính - ác nữ The Glory thành đôi!

Sáng 1/4, đúng vào ngày Cá tháng Tư, trang săn tin hàng đầu xứ Hàn Dispatch đã tung ra loạt hình hẹn hò bí mật của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon. Dispatch còn "chộp" được khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện tại bãi đỗ xe, cùng nhau đi chơi và loạt ảnh Lee Do Hyun đưa đón bạn gái.



Theo tin tức độc quyền từ Dispatch, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đã trở nên rất thân thiết khi cùng nhau tham gia một buổi workshop được tổ chức vào mùa hè năm ngoái sau khi bộ phim The Glory kết thúc. Cặp đôi từng nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò trong suốt 4 tháng qua. Cũng theo nguồn tin này, cặp sao đang tận hưởng thời gian vô cùng hạnh phúc với tình yêu và công việc thuận lợi. Hiện, phía công ty của Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đều đang trong quá trình xác nhận thông tin.



Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun hẹn hò tại căn hộ của anh

Vào này 15/12/2022, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon đã tận hưởng mùa đông tại căn hộ của nam diễn viên ở quận Geumho, Seoul

Cặp đôi lãng mạn đắp người tuyết và chụp ảnh kỷ niệm cho nhau

Đến gày hôm sau, cả hai đi hẹn hò tại Khu rừng giải trí tự nhiên Yongin. Lee Do Hyun còn xuống xe mang cà phê cho nàng

Sau bữa tiệc với đoàn làm phim The Glory, Lee Do Hyun tự nhận là quản lý riêng của Lim Ji Yeon và đưa cô về nhà

Ngày 14/ 3, cặp đôi tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò tại quận Geumho, Seoul, chỉ 4 ngày sau khi phần hai của The Glory được công chiếu

Lee Do Hyun sinh năm 1995, là nam diễn viên trẻ đầy tài năng của làng giải trí Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng và phong cách diễn xuất rất riêng, anh chàng đã có cho mình "gia tài" các vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như The Glory, 18 Again, Hotel Del Luna, Sweet Home,...

Trong khi đó, Lim Ji Yeon sinh năm 1990, hơn Lee Do Hyun 5 tuổi. Cô nổi tiếng với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng", được biết đến nhờ chuyên trị những cảnh thân mật trên màn ảnh. Xuyên suốt sự nghiệp, cô có nhiều cơ hội góp mặt trong các siêu phẩm như The Treacherous, The Royal Gambler, High Society, hay gần đây nhất là Money Heist bản Hàn.

