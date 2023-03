"Đao phủ" The Glory xúc động kể về em trai thiểu năng trí tuệ

Thành công của The Glory - phim truyền hình xoay quanh vấn nạn bạo lực học đường - đã giúp sự nghiệp dàn diễn viên tham gia thăng hạng. Lee Do Hyun - nam chính đóng cặp cùng Song Hye Kyo cũng được khán giả nhắc đến nhiều hơn.

Ít ai biết rằng, để có được thành công như hiện tại, "đao phủ" The Glory đã trải qua không ít khó khăn. Anh vượt lên hoàn cảnh nghèo khó, nỗ lực trả nợ giúp bố mẹ, giúp gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Trở thành khách mời trong chương trình Yoo Quiz on the Block, Lee Do Hyun đã có những chia sẻ xúc động về cậu em trai thiểu năng trí tuệ, có trí não như một em bé lên 10, chỉ cần nói chuyện 10 phút là có thể phát hiện ra. Vì căn bệnh của mình, Dong Hyuk - em trai Do Hyun đã bị các bạn bắt nạt từ nhỏ cho đến lớn và từ bé, nam diễn viên đã rất ghét cảnh phải đi tìm em trai trong bộ dạng nhếch nhác, bầm dập.

Lee Do Hyun xuất hiện trong chương trình Yoo Quiz on the Block.

Nam chính The Glory từng có khoảng thời gian xấu hổ khi nhắc đến em trai nhưng khi lớn lên, anh đã ân hận với suy nghĩ trong quá khứ. Giờ đây, em trai chính là động lực, niềm tự hào lớn nhất của nam diễn viên.

"Dong Hyuk - em trai tôi không được khỏe mạnh, nên vẫn luôn được bố mẹ chăm sóc. Em giận dữ trước những điều bình thường và cảm thấy bình thản trước những điều người khác giận. Em ấy không có bạn bè nên tôi sẽ dành thời gian chơi với em mỗi khi ghi hình, quay phim xong. Thằng bé thực sự dễ thương, thích ăn nhưng bướng bỉnh lắm, còn không thể nói dối. Em trai rất yêu tôi nhưng không thể bộc lộ rõ ràng".

Hiện tại, em trai Do Hyun vẫn đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi nhưng thi thoảng vẫn bị bắt nạt và bị kỳ thị ngầm. Nam diễn viên vẫn thường xuyên lui đến thăm em trai khi rảnh. Anh cũng bày tỏ hy vọng em mình sẽ được mọi người yêu mến nhiều hơn.

Chia sẻ trong chương trình, Lee Do Hyun tiết lộ niềm hạnh phúc khi đã có thể đưa bố mẹ đến sống ở một ngôi nhà mới rộng rãi hơn: "Tuy đó vẫn là nhà thuê nhưng nơi ở mới của gia đình tôi rộng hơn, cửa sổ lớn và thông gió tốt. Bố mẹ tôi rất vui, tôi hạnh phúc khi cả hai đã ít nếp nhăn hơn rồi. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc bàn tay mình run lên khi nhận được cát-xê khủng giữa quá trình quay phim".

Lee Do Hyun sinh năm 1995, là nam diễn viên trẻ đầy tài năng của làng giải trí Hàn Quốc. Sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười tỏa nắng và phong cách diễn xuất rất riêng, anh chàng đã có cho mình "gia tài" các vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như The Glory, 18 Again, Hotel Del Luna, Sweet Home,...