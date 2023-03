Dậy sóng clip chàng thơ The Glory của Song Hye Kyo hôn đồng giới với nam diễn viên hài đình đám

Tối 16/3, chương trình You Quiz On The Block tung clip giới thiệu cho tập phát sóng vào hôm 22/3 tới đây. Trong đoạn video ngắn, hình ảnh Lee Do Hyun và nam diễn viên hài Jo Se Ho tái hiện 1 phân cảnh gây bão ở bộ phim The Glory đã chiếm trọn spotlight.



Theo đó, danh hài Jo Se Ho có màn hóa thân thành nhân vật của Song Hye Kyo. Thể hiện đúng với tinh thần của bản gốc, nghệ sĩ họ Jo bộc lộ cảm xúc trào dâng, tiến tới gần Lee Do Hyun và nói với mỹ nam The Glory rằng: "Tôi nhớ anh". Ngay sau đó, diễn viên hài sinh năm 1982 trao cho đàn em kém 13 tuổi 1 nụ hôn đồng giới. Điều này không khỏi khiến công chúng dậy sóng, song cũng có khán giả cho rằng cả 2 nghệ sĩ vẫn chưa chạm môi, chỉ giả vờ để tái hiện cảnh quay mà thôi.

Clip Lee Do Hyun và Jo Se Ho diễn lại nụ hôn gây bão ở The Glory được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần

Cũng trong đoạn clip giới thiệu của chương trình You Quiz On The Block, Lee Do Hyun rơi nước mắt chia sẻ về quá khứ bần hàn: "Tôi bắt đầu đi làm thêm ngay từ giai đoạn trung học. Tôi làm ở nhiều nhà hàng khác nhau để phụ giúp gia đình. Mẹ tôi khi ấy cũng phải làm 3 công việc cùng một lúc và chỉ được ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm. Tôi thương mẹ lắm nên lúc nào cũng cố gắng làm việc thật chăm chỉ".

Lee Do Hyun không cầm được nước mắt khi nhắc lại giai đoạn khốn khó của gia đình

Lee Do Hyun là chàng thơ mới của Song Hye Kyo trong bộ phim "làm mưa làm gió" hiện nay - The Glory

Nguồn: Koreaboo, Pann