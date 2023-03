Yoo Ah In bị triệu tập thẩm vấn, bạn trai tin đồn và Song Hye Kyo cũng liên lụy?

Thời gian qua, bê bối của nam tài tử Yoo Ah In đã gây xôn xao dư luận. "Ảnh đế" bị cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc phát hiện dương tính với tận 4 loại chất cấm, gồm propofol, cần sa, ketamin và cocain. Vụ việc khiến sự nghiệp diễn xuất của Yoo Ah In bị ảnh hưởng nặng nề, công ty quản lý của nam nghệ sĩ cũng bị liên lụy.

Yoo Ah In vướng bê bối ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp.

Theo trang Next Apple đưa tin, từ ngày 13/3, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành điều tra quản lý của Yoo Ah In và một người bạn của nam diễn viên với tư cách người có liên quan. Ngay cả các nghệ sĩ dưới trướng UAA - công ty quản lý của Yoo Ah In, có mối quan hệ thân thiết với "ảnh đế" như Song Hye Kyo, Ahn Eun Jin, Kim Dae Myung, Kim Da Mi... cũng có khả năng bị triệu tập để thẩm vấn những thông tin liên quan ngôi sao phim Burning.

Tình tri kỷ của 2 ngôi sao hàng đầu Yoo Ah In và Song Hye Kyo đã quá nổi tiếng, không chỉ giới showbiz mà còn được cả khán giả đại chúng biết tới. Yoo Ah In cũng là sao nam hiếm hoi được Song Hye Kyo nhiều lần công khai ủng hộ, thoải mái tương tác thân thiết trên trang mạng xã hội cá nhân.

Yoo Ah In và Song Hye Kyo nổi tiếng thân thiết như gia đình.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng Choi Ha Neul - bạn trai tin đồn của Yoo Ah In cũng bị triệu tập. Cả hai từng công khai đăng nhiều ảnh thân mật trên mạng xã hội, còn bị bắt gặp hẹn hò tại một quán bar dành cho người đồng giới ở Mỹ.

Nhiều giả thuyết đặt nghi vấn Choi Ha Neul là người đã đưa Yoo Ah In vào con đường nghiện ngập. Nguyên do là bởi, theo tài liệu lưu trữ của cơ quan thanh niên Daegu, bạn trai tin đồn của nam nghệ sĩ trước đây được cho là đã từng mắc STDs (bệnh truyền qua đường tình dục), nghiện ma túy. Tuy nhiên đến nay, đây vẫn chỉ là nghi vấn chưa được kiểm chứng.

Yoo Ah In và bạn trai tin đồn bị bắt gặp trong một quán bar đồng giới ở Mỹ.

Sau khi khám xét 2 ngôi nhà của Yoo Ah In để thu giữ bằng chứng, cảnh sát cũng đang xem qua hồ sơ bệnh án của nam diễn viên để xác định tần suất anh sử dụng ma túy bất hợp pháp cũng như thời gian và mục đích anh sử dụng chất cấm. Các quan chức cho biết cảnh sát có kế hoạch triệu tập Yoo Ah In đến thẩm vấn vào tuần tới.

Nguồn: Next Apple