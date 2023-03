Sao nhí The Glory "bắn ảnh" xuất sắc trên bìa tạp chí dù mới 9 tuổi

Sau thành công vang dội của bom tấn truyền hình The Glory, sao nhí Oh Ji Yul trở thành một trong những cái tên được chú ý của khán giả bởi diễn xuất ấn tượng. Dù mới 9 tuổi nhưng cô bé đã cho thấy tiềm năng của một diễn viên triển vọng trong tương lai. Bên cạnh đó, vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương của Oh Ji Yul cũng dễ dàng chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ.

Mới đây, sao nhí đình đám này còn gây bất ngờ khi thể hiện khả năng "bắn ảnh" cực đỉnh trên tạp chí Elle Korea số tháng 4. Không còn chỉ là vẻ đáng yêu của một nhóc tỳ 9 tuổi, cô bé còn lột xác với phong cách đầy sang chảnh, cá tính. Đặc biệt, biểu cảm đa dạng, ánh mắt sắc sảo và thần thái cuốn hút của con gái ác nữ Park Yeon Jin trong The Glory cũng khiến netizen không khỏi trầm trồ. Dân tình đều đồng loạt dành hàng loạt lời khen ngợi "có cánh" cho cô bé: "Xinh quá bé ơi", "Cưng ghê", "Đáng yêu quá trời"...

Sao nhí Oh Ji Yul xuất hiện xinh xắn trên tạp chí Elle Korea, lột xác với vẻ cá tính và thần thái sắc sảo

Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn, gây ấn tượng biểu cảm đa dạng trong những slot hình tạp chí hoàn hảo

Thần thái thu hút cùng cách tạo dáng ngầu đúng chuẩn người mẫu của Oh Ji Yul khiến dân tình trầm trồ

Cô bé vừa sang chảnh, vừa cá tính dù chỉ ngồi ghế tạo dáng đơn giản

Oh Ji Yul sinh năm 2014, là ngôi sao nhí đang lên của màn ảnh xứ Hàn. Cô bé bắt đầu làm người mẫu nhí từ năm 2017 và gây ấn tượng với vai diễn đầu tay trong Victory, đóng cùng Song Joong Ki và Kim Tae Ri. Bên cạnh đó, cô bé còn xuất hiện trong cả 2 bom tấn nổi tiếng là Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo và gần đây nhất là The Glory.



Sao nhí xinh xắn Oh Ji Yul

Nguồn: Elle Korea