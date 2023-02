Không thể tin nổi nhóc tỳ được “chuyển giới” thành con gái Kim Tae Hee đã lột xác thành soái ca nhí thế này sau 3 năm

3 năm trước, bộ phim Hi Bye, Mama! của tường thành nhan sắc xứ Hàn Kim Tae Hee đã nhận được sự chú ý lớn với khán giả và được netizen bàn tán không ngừng. Còn nhớ khi ấy, người xem không chỉ trầm trồ bởi vẻ đẹp trời phú của Kim Tae Hee mà còn cực kỳ ấn tượng với Seo Woo Jin - sao nhí thủ vai con gái dễ thương của nữ minh tinh trong phim.

Đáng chú ý, sau khi tìm hiểu thông tin về thiên thần nhí sở hữu nụ cười tỏa nắng này, rất nhiều người ngã ngửa khi phát hiện ra Seo Woo Jin vốn là con trai lại được hoá thân thành con gái Kim Tae Hee. Giờ đây, Seo Woo Jin đã trở thành soái ca nhí sở hữu nét điển trai tiềm ẩn chỉ khi mới 8 tuổi khiến cho bao người ngỡ ngàng. Trong loạt ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của Seo Woo Jin, có thể thấy gương mặt của sao nhí này không có nhiều thay đổi so với hình tượng dễ thương năm nào. Tuy nhiên, từ kiểu tóc cho đến trang phục và đặc biệt là biểu cảm trầm lắng đã khiến cậu bé trở nên thu hút hơn rất nhiều. Người ta có thể nhìn thấy khí chất diễn viên rất rõ ở Seo Woo Jin và không cần nghi ngờ, cậu bé chắc chắn sẽ trở thành một nhân tố đáng mong đợi của showbiz xứ Hàn trong tương lai.

Seo Woo Jin từng vào vai con gái dễ thương của nữ thần Kim Tae Hee trong Hi Bye, Mama! (2020)

3 năm sau, gương mặt Seo Woo Jin không có nhiều thay đổi...

Nhưng theo một phong cách khác, sao nhí năm nào đã lột xác thành soái ca nhí sở hữu thần thái không vừa

Càng lớn, khí chất diễn viên của Seo Woo Jin càng được cư dân mạng đánh giá rất cao

Điều đó được thể hiện rất rõ qua đôi mắt biết nói, thần thái tự tin và biểu cảm đa dạng của sao nhí này

Seo Woo Jin sinh ngày 23/7/2015. Dù mới 8 tuổi nhưng cậu bé đã xuất hiện trong nhiều dự án quảng cáo cho hàng loạt nhãn hàng lớn, kể cả những đơn vị truyền thông, hãng điều hành viễn thông nổi tiếng như SK Telecom... Bên cạnh đó, Seo Woo Jin còn có khả năng diễn xuất "không vừa" khi từng góp mặt trong nhiều dự án đình đám, trong đó phải kể đến như: My Little Baby, Hi Bye, Mama!, Dưới Bóng Trung Điện…

Seo Woo Jin đang vươn lên trở thành một trong những sao nhí triển vọng của showbiz Hàn Quốc

Nguồn: Teenee, Instagram