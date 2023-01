Quan hệ thú vị giữa Kim Tae Hee - Bi Rain và Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới: Khi ông xã thân luôn với chị em tốt của vợ

Từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, Kim Tae Hee - Bi Rain đã kết thân với nhiều đồng nghiệp. Họ có những mối quan hệ bạn bè riêng. Và khi nhắc đến người bạn chung, 1 cái tên đã xuất hiện ở trong danh sách bạn bè thân thiết của cả Kim Tae Hee lẫn Bi Rain, đó chính là Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới Honey Lee.

Cặp đôi đình đám Kim Tae Hee - Bi Rain có cùng người bạn thân là Honey Lee

Kim Tae Hee - Honey Lee

Kim Tae Hee và Honey Lee trở thành bạn bè thân thiết ngay khi còn học ở ngôi trường Đại học Quốc gia Seoul. Họ thường đi cùng nhau, cùng tham dự câu lạc bộ trượt tuyết trong trường.

Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới từng chia sẻ về cơ duyên khiến cô trở thành vệ sĩ bất đắc dĩ cho Kim Tae Hee khi cả 2 còn học chung trường: "Chị Tae Hee nổi tiếng trong trường lắm, cứ như 1 vị thánh vậy. Chị ấy đi đến đâu cũng được đám đông vây quanh. Có người còn muốn tiếp cận chị Tae Hee ở cự ly gần. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại đóng vai trò như 1 vệ sĩ giải nguy cho chị ấy. Lúc đó, tôi thường bảo với mọi người xung quanh là ‘làm ơn đừng lại gần, đừng chạm vào chị ấy’".



2 ngôi sao thân nhau ngay từ khi còn học chung trường Đại học Quốc Gia Seoul

Được biết, Kim Tae Hee đã cổ cũ, khuyến khích Honey Lee gia nhập làng giải trí. Thời điểm Honey Lee mới chập chững bước chân vào nghề, mỹ nhân họ Kim còn sắp xếp buổi gặp mặt giữa người em thân thiết và 1 vị đạo diễn. Nhờ vậy mà những hoạt động đầu tiên của Honey Lee đã diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Nói về điều này, cựu Hoa hậu Hàn bày tỏ sự cảm kích, đồng thời gọi Kim Tae Hee là ân nhân của cuộc đời mình.



Còn nhớ Honey Lee là nghệ sĩ hiếm hoi được mời dự đám cưới kín đáo của Kim Tae Hee - Bi Rain. Trong hôn lễ, cựu Hoa hậu còn bắt được hoa cưới từ mỹ nhân họ Kim. Dù lịch trình bận rộn nhưng Kim Tae Hee và Honey Lee vẫn cố gắng thu xếp thời gian, nhiều lần đi chơi, ăn uống với nhau.

Honey Lee luôn vô cùng cảm kích vì Kim Tae Hee đã nâng đỡ cô rất nhiều tại thời điểm mới "chân ướt chân ráo" vào làng giải trí. Cựu Hoa hậu bày tỏ: "Nếu không có chị Tae Hee thì sự nghiệp diễn xuất của tôi không thể bắt đầu suôn sẻ được"

2 mỹ nhân thường xuyên đi ăn uống, du lịch cùng nhau. Có thể nói, đây là 1 trong những tình bạn đẹp và đáng ngưỡng mộ ở Kbiz

Bi Rain - Honey Lee

Từ lâu Bi Rain và Honey Lee đã quen biết nhau, do cùng có mối liên hệ mật thiết với Kim Tae Hee. Nhưng vài năm trở lại đây, mối quan hệ giữa Bi Rain với cựu Hoa hậu Hàn ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Năm 2016, 2 người có duyên hợp tác qua tác phẩm Come Back Mister. Sau đó 5 năm, Bi Rain đã mời Honey Lee tham dự show The Hungry And The Hairy do nam ca sĩ làm chủ xị. Trong chương trình này, Hoa hậu Hàn và Bi Rain còn thoải mái chia sẻ những câu chuyện thú vị liên quan tới Kim Tae Hee.

Bi Rain và Honey Lee có duyên hợp tác trong bộ phim Come Back Mister cách đây 7 năm. Kể từ đó, mối quan hệ giữa 2 ngôi sao đã nâng tầm lên thành bạn bè thân thiết

Cách đây 2 năm, giọng ca It's Raining mời Honey Lee tham dự show The Hungry And The Hairy. Trước ống kính, cả 2 thoải mái chia sẻ những câu chuyện thú vị liên quan tới Kim Tae Hee

Gần đây, nam ca sĩ đình đám đã đến thăm Honey Lee và các diễn viên trong đoàn làm phim Phantom. Bi Rain tặng hoa, dành cho Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới 1 cái ôm thắm thiết. Giọng ca It`s Raining không quên chúc mừng Honey Lee lên chức mẹ. Khi nhận quà từ nam ca sĩ, cựu Hoa hậu Hàn còn trêu anh rằng: "Anh cũng phải mua hoa tặng chị Tae Hee đấy ạ", cho thấy mối quan hệ gần gũi, thân thiết giữa 2 ngôi sao.



Tuần trước, Bi Rain ghé thăm để ủng hộ cho tác phẩm sắp ra mắt của cựu Hoa hậu Hàn. Trong mắt nhiều khán giả, 2 ngôi sao có mối quan hệ mật thiết, giống như anh rể và em vợ. Họ không ngại trao cho nhau cái ôm thắm thiết. Người hâm mộ tin chắc Kim Tae Hee sẽ không ghen vì cô quá hiểu và thân với cựu Hoa hậu

Honey Lee nhận bó hoa tươi thắm từ người anh thân thiết

Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới còn trêu Bi Rain: "Anh cũng phải mua hoa tặng chị Tae Hee đấy ạ", cho thấy cô và nam ca sĩ vô cùng thân thiết

