Song Kang sắp xuất ngũ: Từ trai đẹp hơn hoa đến visual "Đội trưởng Hàn Quốc" náo loạn cõi mạng

Song Kang nhập ngũ vào tháng 4/2024 và dự kiến xuất ngũ vào tháng 10/2025. Trước đây, mỹ nam này được biết đến với visual "đẹp hơn hoa", mềm mại đậm chất thư sinh. Nhưng sau khi vào quân đội, anh đã có màn thay đổi chóng mặt.

Mới đây, Song Kang đã xuất hiện trong 1 video của quân đội Hàn Quốc và ngay lập tức làm bùng nổ mạng xã hội với diện mạo vô cùng mới mẻ. Mặc quân phục và cắt tóc húi cua, chàng trai 31 tuổi hiện là Hạ sĩ trông trưởng thành và khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Từng được biết đến với ngoại hình trẻ trung, thanh tú, Song Kang giờ đây toát lên vẻ quyến rũ nam tính mạnh mẽ, khiến người hâm mộ gọi anh là "Captain Korea" (Đội trưởng Hàn Quốc). Mặc dù tóc ngắn, ngoại hình điển trai của nam diễn viên vẫn được giữ nguyên, chứng minh rằng anh hoàn toàn miễn nhiễm với "lời nguyền tóc quân đội". Theo quy định, quân nhân buộc phải để tóc húi cua lộ trọn gương mặt, vì vậy những khuyết điểm cũng dễ dàng bị phô bày.

Visual của Song Kang trong video mới đã khiến netizen xứ Hàn phát sốt

Những bức ảnh hiếm hoi của Song Kang chụp cùng V trong quân đội cũng khiến người hâm mộ phát sốt vì nam diễn viên "đô" lên và cuốn hút hơn bao giờ hết

Song Kang sinh năm 1994, chạm ngõ điện ảnh vào năm 2017. Anh "bỏ túi" hàng loạt bộ phim nổi tiếng như The Liar and His Lover, Love Alarm, Sweet Home, Navillera, Nevertheless, Forecasting Love and Weather và tác phẩm cuối cùng trước khi nhập ngũ là My Demon, đóng cặp cùng "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung. Khi ngày Song Kang xuất ngũ đang đến gần, người hâm mộ háo hức mong đợi những bước tiến trong sự nghiệp của anh, đặc biệt là với sức hút mới đã 1 lần nữa gây chú ý và chiếm trọn trái tim họ.

Song Kang từng là mỹ nam "đẹp hơn hoa" có tiếng của màn ảnh Hàn Quốc

Nam diễn viên sinh năm 1994 có nét đẹp thư sinh gợi cảm giác "thanh xuân vườn trường"

Visual cuốn hút của anh khiến fan "u mê" không lối thoát

Nguồn: Kbizoom