Điểm tên những người tình màn ảnh của nam diễn viên Song Kang

Nhắc đến các mỹ nam trẻ đình đám của màn ảnh Hàn, Song Kang là một trong những gương mặt nổi bật nhất. Song Kang góp mặt trong những bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất trong vài năm gần đây như Love Alarm, When the Devil Calls Your Name, Nevertheless, Navillera , Forecasting Love and Weather, My Demon.

Năm 2020, Song Kang gây ấn tượng đặc biệt với vai chính trong bộ phim kinh dị Hàn Quốc Sweet Home. Đây là bộ phim đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp của Song Kang. Sau bộ phim này, anh đã được đề cử giải Nam diễn viên truyền hình mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 57. Phần 3 của Sweet Home vừa lên sóng vào ngày 19/7.

Song Kang trong Sweet Home

Bên cạnh vẻ ngoài điển trai và sự nghiệp diễn xuất thành công, Song Kang cũng sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Theo nhiều nguồn tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của Song Kang là vào khoảng 5 triệu USD.

Sau màn hợp tác ăn ý trong My Demon, truyền thông xứ Hàn lan truyền tin đồn Song Kang và Kim Yoo Jung "phim giả tình thật". Bên cạnh "phản ứng hóa học" dễ nhận thấy trên màn ảnh, cả hai được cho là ngày càng thân thiết hơn trên phim trường. Các video hậu trường cho thấy hai người thường xuyên trêu đùa và dành sự quan tâm cho nhau.

Ngoài ra, cặp đôi màn ảnh lọt vào ống kính của phóng viên trong nhiều buổi hẹn hò khác nhau. Theo các nguồn tin, nam thần họ Song từng lọt vào ống kính của các phóng viên khi lái xe sang chở bạn gái tin đồn Kim Yoo Jung đi chơi. Tuy nhiên, những tấm hình nói trên đều được cắt từ bộ phim My Demon do Kim Yoo Jung - Song Kang thủ vai chính. Nói cách khác, loạt ảnh trong bài đăng gây xôn xao đều không thể được xem là bằng chứng hẹn hò của hai người.

Song Kang và Kim Yoo Jung trong My Demon

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi mới 4 tuổi. Cô nhanh chóng trở thành 1 trong những diễn viên nhí ăn khách nhất xứ kim chi sau khi xuất hiện ở loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Dongyi, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời… Những năm gần đây, Kim Yoo Jung ghi dấu ấn với những vai diễn thành công trong các bộ phim như Mây Họa Ánh Trăng, My Demon...

Song Kang cũng từng được "đẩy thuyền" nhiệt tình với Han So Hee sau sự hợp tác bùng nổ trong Nevertheles.

Nói về bạn diễn Han So Hee, nam diễn viên điển trai Song Kang luôn dành nhiều lời khen: "Han Soo Hee là người có tính cách dễ chịu và thoải mái. Cô ấy cũng rất linh hoạt. Dù tôi có làm gì thì cô ấy cũng làm theo nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi đóng phim cùng cô ấy".

Nhiều bằng chứng hẹn hò của cặp đôi đã xuất hiện trên mạng xã hội khiến khán giả đứng ngồi không yên. Một bức ảnh chụp hai diễn viên mặc trang phục thường ngày, đứng sát cạnh nhau trên phố đã khiến người hâm mộ nghĩ rằng tình cảm của cặp đôi "Nevertheless" đã bước từ màn ảnh ra ngoài đời thực.

Song Kang và Han So Hee trong Nevertheless

Thế nhưng, hóa ra người đàn ông trong ảnh lại không phải là Song Kang. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Moon Sang Min đã đăng tải lại tấm ảnh và cho biết người trong ảnh là anh. Tuy nhiên, Moon Sang Min không hề hẹn hò với Han So Hee, cả hai chỉ cùng đến 1 buổi họp cho phim My Name. Lời đính chính của Moon Sang Min đã làm cho người hâm mộ của cặp đôi Han So Hee - Song Kang tiếc hùi hụi.

Han So Hee tên thật là Lee So Hee là một người mẫu, diễn viên trẻ nổi bật tại Hàn Quốc. Han So Hee nổi tiếng qua các bộ phim The World of the Married, Nevertheless, My name. Không chỉ là một diễn viên đa năng, Han So Hee còn được xem là biểu tượng sắc đẹp mới của làng giải trí xứ Hàn. Cô là mỹ nhân xứ Hàn được các thương hiệu thời trang quốc tế yêu thích.

Bên cạnh hai người đẹp Kim Yoo Jung và Han So Hee, Song Kang còn vướng tin đồn hẹn hò với Jennie - thành viên nhóm BLACKPINK. Cùng xuất hiện trong chương trình giải trí Village Survival: The Eight và mang đến nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, Song Kang và Jennie đã làm dấy lên nghi vấn hẹn hò. Sự kết hợp ăn ý và cùng nhau tạo ra nhiều khoảnh khắc vui vẻ đã khiến người hâm mộ đồng loạt kêu gọi hai người tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình khác. Nhưng sau đó không có thông tin chính xác về việc hẹn hò giữa hai người được đưa ra.

Jennie là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn - BLACKPINK. Cô sở hữu ngoại hình sang chảnh, gợi cảm, khả năng hát rap xuất sắc. Năm 2018, Jennie phát hành đĩa đơn Solo và được khán giả cùng truyền thông Hàn Quốc khen ngợi, càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc. Bên cạnh âm nhạc, Jennie cũng là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực thời trang khi trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.