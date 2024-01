Song Kang: “Đẹp không góc chết” và thành tích khủng sau 7 năm vào nghề

Mỹ nam trẻ tuổi có thu nhập hàng triệu đô

Sinh ngày 23/4/1994, Song Kang từ nhỏ được xem là đứa trẻ hiếu học và mong muốn trở thành kiến ​​trúc sư từ những ngày thơ ấu ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Tuy nhiên, anh sớm bị ánh hào quang của giới giải trí thu hút. Điều này cuối cùng đã khiến Song theo đuổi việc học tại Khoa Nghệ thuật Điện ảnh tại Đại học Konkuk, Seoul và bước chân vào lĩnh vực diễn xuất vào năm 2017.

Là một trong những diễn viên thành công nhất trong làng giải trí Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại, Song Kang là nhân vật điển hình mang theo câu chuyện sự nghiệp đầy thuận lợi và may mắn.

Cơn sốt của mỹ nam trẻ tuổi trong phim truyền hình Hàn Quốc không chỉ thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ vai diễn Jeong Gu-won ngọt ngào trong My Demon mà còn vì giá trị tài sản ròng ngày càng tăng của anh.

Được người hâm mộ mệnh danh là 'con trai của Netflix' nhờ các vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình Hàn, nam diễn viên Song Kang đã duy trì hình ảnh nhất quán trong việc góp mặt ở những bộ phim và chương trình truyền hình Hàn Quốc thành công nhất trong vài năm gần đây. Cụ thể là các tựa phim đình đám như Love Alarm (2019–21), When the Devil Calls Your Name (2019), Nevertheless; Navillera (2021), Forecasting Love and Weather (2022), My Demon (2023).

Theo nhiều nguồn tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của Song Kang là vào khoảng 5 triệu USD.

Mặc dù rất khó để đưa ra một con số chính xác, nhưng không cần phải nói thì cũng có thể thấy rằng Song Kang là người đã có nhiều vai chính nổi tiếng trong nhiều năm qua, kiếm được khá nhiều tiền từ các dự án diễn xuất, quảng cáo và hợp tác với các thương hiệu xa xỉ.

Sự nghiệp phim ảnh thuận buồm xuôi gió

Với tư cách là nam diễn viên, người dẫn chương trình, người mẫu và nghệ sĩ giải trí, Song Kang bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2017 với bộ phim truyền hình dài tập tvN The Liar and His Lover. Sau đó, anh xuất hiện trong bộ phim gia đình Man in the Kitchen. Cùng năm, anh cũng góp mặt trong các video âm nhạc cho bài hát Sweet Summer Night của nhóm song ca Hàn Quốc The Ade cũng như bài hát Love Story của ca sĩ K-pop Suran.

Song Kang trong Sweet Home

Những nỗ lực trong ngành giải trí của nam diễn viên bao gồm chương trình âm nhạc Inkigayo của đài SBS, được Song Kang tổ chức từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2018 cùng với Mingyu của Seventeen và Jung Chaeyeon của DIA. Anh cũng được xem là thành viên của Village Survival, the Eight. Cả hai chương trình đều mang về cho Song giải thưởng tại SBS Entertainment Awards 2018.

Tiếp đó, Song Kang ra mắt màn ảnh rộng với bộ phim giả tưởng Beautiful Vampire, đóng cùng người mẫu Jung Yeonjoo, vào tháng 10/2018. Bộ phim đã có buổi ra mắt đặc biệt tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon 2018 ở hạng mục Phim thần tượng Hàn Quốc, Phim đặc sắc và đã đạt được mức doanh thu hơn 258 triệu USD tại phòng vé, theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, phải chờ đến sự ra mắt của loạt phim Love Alarm đình đám năm 2019, Song Kang mới trở thành cái tên quen thuộc ở Hàn Quốc.

Trong buổi thử vai cho bộ phim, Song Kang đã vượt qua 900 người khác để vào vai chính là một học sinh trung học nổi tiếng Sun Oh. Ngoài ra, đạo diễn của bộ phim - Lee Eung Bok, ấn tượng với diễn xuất đặc biệt của Song đã khuyên anh thử vai cho bộ phim kinh dị kinh dị Sweet Home.

Năm 2020, Song ký hợp đồng với Sweet Home - bộ phim truyền hình Hàn Quốc được đầu tư mạnh. Trong khi vai nam sinh trung học Cha Hyun Soo có ý định tự tử gây nhiều áp lực cho anh thì thành công của bộ phim đã đưa Song trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế.

Được chuyển thể từ webtoon Hàn Quốc cùng tên do Kim Carnby viết và Hwang Young Chan minh họa, Sweet Home đã nhận được hơn 22 triệu lượt xem trên toàn thế giới trong bốn tuần đầu tiên phát hành, tờ Variety đưa tin. Bộ phim kinh dị về ngày tận thế này đã xuất hiện trong top 10 của kênh phát hành ở hơn 70 quốc gia và mang về cho Song một đề cử Nam diễn viên truyền hình mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 57.

Năm 2021 đánh dấu sự trở lại của anh trong phim Love Alarm, Song Kang đảm nhận vai chính trong mùa thứ hai của bộ phim truyền hình lãng mạn. Nam diễn viên cũng thể hiện sự linh hoạt của mình với vai một vũ công ba lê trong bộ phim truyền hình Navillera của đài tvN. Trong khi Love Alarm mùa 2 lọt vào top 10 nội dung được yêu thích hàng ngày trên nền tảng chiếu phim trực tuyến ở 56 quốc gia sau khi phát hành thì tập cuối cùng của Navillera đã ghi nhận rating trung bình toàn quốc là 3,679%, theo Nielsen Korea.

Song còn thể hiện tài năng của mình trong các bộ phim truyền hình lãng mạn K-drama của JTBC như Nevertheless (2021) và Forecasting Love and Weather (2022).

Vào năm 2023, nam diễn viên gặt hái được thành công cao với bộ phim truyền hình giả tưởng siêu nhiên My Demon. Bộ phim được cho là đã chiếm được cảm tình của khán giả cũng như các nhà phê bình, với câu chuyện tình yêu quyến rũ giữa Ác ma Jeong Gu Won (do Song thủ vai) và một tài phiệt phàm trần Do Do Hee (do Kim Yoo Jung thủ vai). Màn diễn xuất ấn tượng này giúp 2 diễn viên chính giành giải Cặp đôi đẹp nhất của SBS Drama Awards 2023 trong đêm trao giải cuối năm mới đây.

Trước khi chính thức nhập ngũ, Song Kang đảm nhận vai Cha Hyun Soo trong phần cuối cùng của Sweet Home, dự kiến ​​ra mắt vào mùa hè năm 2024.

Gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu cao cấp

Bên cạnh sự thành công trong ngành giải trí, nam diễn viên nổi tiếng My Demon còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp.

Song Kang là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp, bao gồm thương hiệu xa xỉ Cartier của Pháp, thương hiệu quần áo Penshoppe của Philippines và thương hiệu chăm sóc da Deoproce của Hàn Quốc…

Năm 2020, Song được chọn làm đại sứ thương hiệu cho thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc Banila Co. Trong khi đó, anh là đại sứ toàn cầu cho nhãn hiệu thời trang cao cấp Prada của Ý kể từ năm 2021. Với tư cách là gương mặt đại diện của thương hiệu, Song đã tham dự sự kiện Prada Mode Seoul vào tháng 9/2023 cùng với những người nổi tiếng như Lee Jae Suk và Woo Hee Chun.

Năm 2022, Song trở thành đại sứ thương hiệu cho Bobbi Brown Cosmetics tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Cán mốc 19 triệu người theo dõi ngay trong ngày đầu năm mới 2024, Song cũng là một trong những người nổi tiếng Hàn Quốc được yêu thích nhất trên Instagram. Nam diễn viên Love Alarm, người thường chia sẻ ảnh bìa tạp chí và bài đăng quảng cáo được tài trợ trên mạng xã hội, được cho là kiếm được khoảng 10.000 đến 100.000 USD mỗi bài đăng trên Instagram.

Sở hữu những món đồ đắt tiền

Trong khi Song Kang luôn nỗ lực giữ kín thông tin về cuộc sống cá nhân của mình thì theo các kênh truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên thích chi tiêu nguồn tiền của mình cho những chiếc xe hơi sang trọng.

Sau thành công của bộ phim truyền hình Sweet Home và Nevertheless, Song được cho là đã mua một chiếc Mercedes-Benz G-Class trị giá 192.809 USD - mẫu xe có thời gian sử dụng lâu nhất trong dòng SUV của Mercedes-Benz.

Người ta cũng thường thấy anh diện nhiều món đồ thời trang cao cấp từ các thương hiệu xa xỉ, bao gồm túi da Prada Brique Re-nylon và Saffiano trị giá 2.535 USD, áo khoác len Prada trị giá 4.200 USD và áo khoác Valentino Tweed Fringe Button dành cho nam trị giá 1.137 USD.

Nam diễn viên Nevertheless sẽ tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc của Hàn Quốc vào nửa đầu năm 2024.

Chia sẻ suy nghĩ của mình về việc nhập ngũ sắp tới trong buổi họp báo Sweet Home mùa 2, Song cho biết: “Đó là nghĩa vụ tự nhiên của tôi, vì vậy một khi tôi kết thúc lịch trình quảng bá cho 'Sweet Home 2', tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ [bắt buộc] của mình và trở lại với sức khỏe tốt".