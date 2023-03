Song Hye Kyo bị tung ảnh ác ý vì chênh lệch tuổi tác với “chàng thơ” Lee Do Hyun trong The Glory

The Glory hiện gây bão trên toàn châu Á, khiến cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi trong suốt những ngày gần đây. Nhiều màn tương tác trong phim đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Thế nhưng, màn kết hợp của Song Hye Kyo và "chàng thơ" mới Lee Do Hyun lại vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ công chúng. Thậm chí, trong buổi tối 12/3, cư dân mạng xứ kim chi còn đăng lên bài viết với nhiều thông tin, hình ảnh nhấn mạnh vào khoảng cách tuổi tác lên tới con số 14 giữa 2 diễn viên.

Ở bài đăng gây tranh cãi, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh Song Hye Kyo bên Kim Sung Eun trong bộ phim Soonpoong Clinic (1998). Khi ấy, Kim Sung Eun là diễn viên nhí mới "chân ướt chân ráo" vào làng giải trí chưa lâu. Đáng chú ý, nữ diễn viên nhí một thời hơn Lee Do Hyun tận 5 tuổi.

Nữ thần họ Song và "chàng thơ" mới gây tranh cãi vì khoảng cách tuổi tác lên tới con số 14

Song Hye Kyo bên Kim Sung Eun trong 1 tác phẩm hồi năm 1998. Kim Sung Eun khi ấy là diễn viên nhí

Kim Sung Eun hơn Lee Do Hyun tận 5 tuổi

Cư dân mạng còn bất ngờ đề cập tới một loạt mốc thời gian liên quan tới Song Hye Kyo - Lee Do Hyun. Cụ thể, mỹ nam The Glory sinh năm 1995 còn Song Hye Kyo chính thức bước chân vào giới giải trí hồi năm 1996. Và nữ thần họ Song trở nên nổi tiếng toàn châu Á với Trái Tim Mùa Thu (2000), khi Lee Do Hyun chỉ mới là cậu bé 5 tuổi. Thông qua loạt chi tiết nói trên, người đăng bài viết muốn làm nổi bật sự chênh lệch tuổi tác giữa 2 ngôi sao của The Glory.

Ngay lập tức, bài đăng đã làm thổi bùng lên tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả chê trách người đăng bài viết vì tung ảnh ác ý, săm soi quá đà vào những chi tiết không cần thiết. Đông đảo người hâm mộ khẳng định Song Hye Kyo - Lee Do Hyun vẫn rất đẹp đôi khi đứng bên nhau.

Đông đảo khán giả lên tiếng bênh vực Song Hye Kyo - Lee Do Hyun

Thế nhưng cũng có nhiều netizen lại cho rằng mỹ nhân họ Song và "chàng thơ" mới không tạo ra được cảm giác của 1 cặp đôi, bởi lẽ người đẹp sinh năm 1981 mang vẻ đẹp trưởng thành, quyến rũ còn Lee Do Hyun lại trông ngây thơ, non nớt. Những khán giả này nhấn mạnh rằng họ không quan tâm tới khoảng cách tuổi tác giữa 2 ngôi sao và chỉ nhận xét độ xứng đôi dựa trên ngoại hình, thần thái của Song Hye Kyo - Lee Do Hyun.

Nguồn: Allkpop, Pann