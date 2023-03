Anh chú tài phiệt hấp dẫn nhất The Glory được gán ghép với Song Hye Kyo: Quá khứ và chuyện tình ngoài đời gây ngỡ ngàng!

Ngay khi The Glory phát hành, công chúng đã không khỏi thích thú trước loạt loveline trong bộ phim. Nhưng vượt qua cả nam chính, nhân vật được gán ghép nhiệt tình với Song Hye Kyo lại chính là nam phụ hấp dẫn nhất hiện tại Jung Sung Il - nam tài tử thủ vai tài phiệt Ha Do Young, chồng của thủ phạm bạo lực học đường Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon thủ vai).

Sở hữu gương mặt sắc nét, phong thái vừa lạnh lùng vừa quyến rũ và thân hình 6 múi cực chất, Jung Sung Il bỗng trở thành nhân vật hấp dẫn nhất The Glory phần 2, liên tục được chị em réo gọi trên mạng xã hội. Nhưng Jung Sung Il là ai?

Jung Sung Il - nam tài tử thủ vai tài phiệt Ha Do Young hiện đang là 1 trong những cái tên được săn đón nhất sau khi phần 2 của The Glory ra mắt

"Anh chú tài phiệt", "Daddy hấp dẫn" là những từ khoá hot nhất liên quan đến tài tử Jung Sung Il sau màn thể hiện đầy quyến rũ trong The Glory

Vào nghề muộn, xuất thân bất ngờ

Jung Sung Il sinh năm 1980 ở Daegu, Hàn Quốc. Ít ai nhận ra gương mặt của Jung Sung Il khi The Glory mới ra mắt, bởi nam tài tử này vốn vào nghề muộn hơn các diễn viên cùng lứa tuổi.

Hoá ra trước khi lấn sất diễn xuất, anh xuất thân là diễn viên nhạc kịch. Jung Sung Il chỉ xuất hiện trên các bộ phim truyền hình từ năm 2009 và màn ảnh lớn từ năm 2002 với những vai diễn phụ rất nhỏ, song gương mặt điển trai và đậm chất điện ảnh của nam tài tử này nhanh chóng gây ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Jung Sung Il xuất thân là diễn viên nhạc kịch, anh mới chỉ lấn sân diễn xuất trên màn ảnh từ năm 2002, quá muộn so với các đồng nghiệp cùng tầm tuổi

Dù tham gia vào không ít phim đình đám như Stranger 2, The Chase, Our Blues, Moonshine... nhưng phải đến The Glory, tên tuổi của Jung Sung Il mới được biết đến. Anh thật sự đã được đổi đời, khẳng định vị thế của mình trong làng điện ảnh Hàn nhờ vai diễn CEO đầy hấp dẫn Ha Do Young. Đôi mắt biết nói và thần sắc chính là "vũ khí" giúp nam diễn viên thể hiện vai diễn này mà không cần quá nhiều lời thoại, đồng thời "hớp hồn" cả nghìn chị em phụ nữ với dáng vẻ hào hoa, trưởng thành.

Hiện Sung Il đang hoạt động dưới trướng tài tử Bae Yong Joon, thuộc quyền quản lý của công ty KeyEast.

Sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh, không khó để Jung Sung Il gây ấn tượng với khán giả mỗi lần xuất hiện. Anh từng tham gia vào loạt phim như Stranger 2, The Chase, Our Blues

Vẻ hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành giúp Jung Sung Il có được trái tim của chị em phụ nữ

Phiên bản quyến rũ của MC quốc dân Yoo Jae Suk, sở hữu body 6 múi cực phẩm ở tuổi 43

1 trong những yếu tố giúp Jung Sung Il trở thành nhân vật hấp dẫn nhất The Glory đó chính là ngoại hình như mơ. Dù đã bước sang tuổi 43, nam tài tử này vẫn giữ được vẻ ngoài đầy điển trai. Vẻ phong trần và lạnh lùng, lịch lãm như quý tộc giúp Jung Sung Il càng trở nên quyến rũ trong mắt khán giả.

Đáng chú ý hơn cả, anh còn có được thân hình 6 múi như tượng tạc, và chỉ mất 8 tuần không cần đến huấn luyện viên để có được body đáng mơ ước phục vụ vai diễn trong The Glory.

Chưa hết, Jung Sung Il còn sở hữu gương mặt không khác gì anh em sinh đôi với MC quốc dân Yoo Jae Suk. Nhiều khán giả còn đùa, anh chàng chính là phiên bản đẹp như hoa của "chú châu chấu".

Anh chú hấp dẫn nhất The Glory sở hữu vẻ ngoài như mơ, hấp dẫn và lịch lãm. Từ khuôn mặt điển trai, thần thái nhẹ nhàng và cao quý cho đến vóc dáng cao ráo như mơ đều hội tụ cả ở Jung Sung Il

Điều khiến công chúng không khỏi thích thú là Jung Sung Il sở hữu khuôn mặt không khác gì anh em sinh đôi của MC quốc dân Yoo Jae Suk

Jung Sung Il khiến khán giả sốc nặng với thân hình lột xác cực phẩm chỉ sau 8 tuần tập luyện mà không cần thuê HLV riêng

Chuyện tình sóng gió như phim với bà xã ngoài ngành

1 tin đáng buồn cho các chị em là Jung Sung Il hiện đã kết hôn. Anh từng kể lại chuyện tình lãng mạn như phim trong tập 179 của chương trình You Quiz on the Block đài tvN và khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Được biết, Jung Sung Il đã kết hôn được 7 năm. Anh gặp gỡ bà xã qua người bạn chung khi ở tầm tuổi 20, sau khi xuất ngũ. Đáng nói trong thời kỳ yêu đương, vợ của Jung Sung Il lại phải qua Mỹ học, chính vì vậy nam tài tử đã đề nghị cả hai yêu xa, duy trì mối quan hệ qua điện thoại và thư từ, email. 3 năm xa cách, cặp đôi vẫn tìm cách hâm nóng tình cảm và nuôi dưỡng mối quan hệ bền chặt.

Nhưng sau 3 năm không gặp mặt, Jung Sung Il và vợ đã tiếp tục hẹn hò, trực tiếp gặp gỡ thêm 3 năm trước khi chia tay. Chẳng ai ngờ sau 7-8 năm "đường ai nấy đi", cả hai tái hợp, viết nên chuyện tình ngỡ như phim.

Hoá ra, người vợ này đã đưa mẹ ruột ốm yếu của nam tài tử đến bệnh viện và giấu đi chuyện bà lên Seoul để phẫu thuật. Sau khi biết chuyện, Jung Sung Il đã đến bệnh viện và gặp lại tình cũ. Anh quyết định dành cả phần đời còn lại bên người phụ nữ này sau 14 năm sóng gió.

Jung Sung Il cũng thừa nhận rằng, bà xã chính là tình đầu, tình yêu đích thực và nàng thơ trong thời kỳ tuổi trẻ của anh.

Jung Sung Il khiến công chúng xúc động với chuyện tình như phim

Quá khứ nghèo khó đến ám ảnh

Dù thủ vai tài phiệt trong The Glory và sở hữu phong thái sang trọng như giới nhà giàu, Jung Sung Il lại có quá khứ nghèo khổ đến mức ám ảnh. Jung Sung Il kể lại rằng, mẹ anh vốn không được khỏe và phải liên tục đi chữa bệnh lúc anh còn học cấp 1. Người bố ruột lại theo đuổi cuộc sống tự do nên hầu như không xuất hiện ở nhà. Hồi đó, anh cùng chị gái sống với bà, nhưng vì bà có vấn đề về sức khỏe nên 2 chị em phải nương tựa vào nhau, cùng nhau chăm sóc bà và mẹ.

Nam tài tử trải lòng: "Từ khi tôi còn bé, mẹ tôi bệnh tật đau yếu và phải chữa trị ở trung tâm điều dưỡng xa nhà. Bố tôi lại thích đi đây đó nên cũng chẳng bao giờ về nhà. Chị gái là người duy nhất quan tâm và chăm sóc cho tôi. Chúng tôi hồi đó sống cùng bà ngoại, song bà lại già yếu đến nỗi không thể tự đi vệ sinh được. Vì thế, chị em tôi đã luôn ở bên chăm sóc cho bà từ khi còn học tiểu học. Và bà đã qua đời khi tôi mới lên lớp 6".

Jung Sung Il nghẹn ngào kể lại, chị gái luôn là người chăm sóc, nuôi nấng anh dù chỉ hơn anh 2 tuổi. "Một lần khi chị ấy đang đi học, tôi khát khô cổ nhưng không có nước để uống. Nhìn thấy vũng nước mưa còn đọng lại trên sân công viên, tôi đã đợi đến khi bụi bẩn lắng hết xuống đáy rồi uống nước. Biết được chuyện, chị đã mắng tôi té tát và bảo 'Ít nhất phải đợi chị về chứ'".

Vì tuổi thơ nghèo khó, nam tài tử từng sống không có mục đích hay mơ ước. Nhưng khi học tới trung học, mẹ của Jung Sung Il đã khỏi bệnh và về nhà đoàn tụ. Bà bày tỏ ước muốn con trai học lên đại học, nhưng chị gái lại khuyến khích anh theo đuổi con đường nghệ thuật. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, Jung Sung Il mới có thêm dũng khí để bước tiếp và có được thành công như ngày hôm nay.