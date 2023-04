Song Hye Kyo trở thành nữ phụ trước hạnh phúc của "ác nữ" Lim Ji Yeon bên Lee Do Hyun ngay tại họp báo The Glory?

Trưa 1/4, 2 ngôi sao The Glory - Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon - xác nhận hẹn hò khiến khán giả toàn châu Á dậy sóng. Song Hye Kyo bỗng được dân tình réo gọi trên mọi mặt trận, bởi cô là nữ chính sánh đôi cùng Lee Do Hyun trong The Glory. Trên phim, nam thần họ Lee dành tình cảm cho nhân vật của Song Hye Kyo, còn ở ngoài đời, anh lại rơi vào lưới tình của "nữ hoàng cảnh nóng" Lim Ji Yeon.

Từ đây, 1 khung hình của Song Hye Kyo, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon trong sự kiện họp báo The Glory bỗng được dân tình "đào xới" lên. Trong ảnh, Lee Do Hyun mặc trang phục đồng màu với Lim Ji Yeon, được cho là diện đồ đôi cùng bạn gái 9X. Đối lập hoàn toàn với 2 đàn em, Song Hye Kyo diện áo trắng đơn giản. Và điều này đã khiến mỹ nhân họ Song bỗng trở nên mờ nhạt trước cặp đôi nổi tiếng.

Chưa hết, do góc chụp, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon giống như đang đứng phía trước mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời. Trong hình, người đẹp họ Lim cười rạng rỡ, hạnh phúc, trông vô cùng đẹp đôi bên bạn trai kém 5 tuổi Lee Do Hyun. Biểu cảm của "nữ hoàng cảnh nóng" cũng có phần tương phản với Song Hye Kyo. Nhìn hình ảnh Song Hye Kyo, 1 bộ phận khán giả liên tưởng cô tới nhân vật nữ phụ mờ nhạt bên cặp đôi 9X.

Song Hye Kyo bỗng trở nên mờ nhạt trước cặp đôi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon ngay tại họp báo?

Cũng trong sự kiện, Lee Do Hyun còn gây chú ý với hình ảnh giống như đang tạo khoảng cách với đàn chị Song Hye Kyo. Cùng lúc đó, mỹ nam sinh năm 1995 lại đứng sát rạt bên bạn gái một cách đầy tình cảm. Nhìn bức ảnh, công chúng còn tưởng Lim Ji Yeon mới là nữ chính của nam thần họ Lee ở trong phim. Đặc biệt, sau khi Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon công khai yêu đương, nhiều người đã lục lại hình ảnh này và nhận xét rằng, Song Hye Kyo bỗng làm nền cho cặp đôi lộ hint tình cảm ngay trong họp báo.



Lee Do Hyun đứng sát bên bạn gái nhưng lại tạo khoảng cách với Song Hye Kyo

Dispatch công bố ảnh hẹn hò của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon trong buổi sáng 1/4

