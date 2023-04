Có ai ngờ: Cặp Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon giúp Song Hye Kyo phá vỡ "lời nguyền tình ái" đeo đuổi suốt hơn 20 năm!

Trưa 1/4, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon chính thức xác nhận hẹn hò trong sự ngỡ ngàng xen lẫn thích thú của khán giả. Bên cạnh chào mừng cặp đôi mới công khai, công chúng còn réo gọi cả Song Hye Kyo. Cụ thể, nhiều người bất ngờ khi lần đầu tiên trong vòng 23 năm, mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời không dính tin hẹn hò với nam chính ở phim mà cô tham gia diễn xuất.

Song Hye Kyo nổi tiếng là mỹ nhân sát trai nhất nhì Kbiz, có hồ sơ tình ái dài dằng dặc với sự xuất hiện của toàn nam thần đình đám. Trong giai đoạn từ năm 2000 - 2022, cô lần lượt vướng lùm xùm yêu đương các nam diễn viên chính ở phim của mình. Từ đây, công chúng kháo nhau rằng mỹ nhân sinh năm 1981 dính phải lời nguyền "cứ đóng phim với ai là hẹn hò người đó".

Lần đầu tiên trong vòng 23 năm, Song Hye Kyo không dính tin yêu đương nam chính. Được biết, nam chính của The Glory - Lee Do Hyun đã công khai hẹn hò "ác nữ" Lim Ji Yeon

1 bộ phận netizen từng ra sức soi tương tác giữa Song Hye Kyo và Lee Do Hyun. Theo đó, hồi đầu năm nay, cặp đôi chính The Glory từng được bắt gặp nựng cún cưng của đối phương. Nhưng sau tất cả, hint này không đủ sức làm rộ lên 1 tin đồn hẹn hò

Dính khoảng 10 tin hẹn hò, nhưng Song Hye Kyo chỉ công khai mối quan hệ với 3 tài tử gồm Lee Byung Hun, Hyun Bin và Song Joong Ki. Song Hye Kyo "phim giả tình thật" với Lee Byung Hun sau màn hợp tác ăn ý trong Một Cho Tất Cả. Đáng tiếc, chuyện tình của họ chỉ kéo dài khoảng 1 năm rồi tan vỡ.

5 năm sau đó, Song Hye Kyo tuyên bố hẹn hò Hyun Bin khiến người hâm mộ khắp châu Á dậy sóng. Được biết, cặp đôi nảy sinh tình cảm trên trường quay bộ phim Thế Giới Họ Đang Sống. Những tưởng sẽ bền lâu nhưng Song Hye Kyo - Hyun Bin nhanh chóng "đường ai nấy đi" sau khoảng 1 năm rưỡi bên nhau.

Song Joong Ki là người đàn ông tiếp theo mà Song Hye Kyo công khai mối quan hệ. Họ làm đám cưới với nhau hồi tháng 10/2017 trong niềm hân hoan của công chúng. Nhưng rồi, cuộc hôn nhân từng được bao người ngưỡng mộ bỗng tan thành mây khói hồi giữa năm 2019. Từ đó đến nay, Song Hye Kyo không công khai hẹn hò thêm bất kỳ ai.

Song Hye Kyo công khai hẹn hò với 3 sao nam cực phẩm gồm Song Joong Ki, Lee Byung Hun, Hyun Bin

Ngoài 3 mối tình công khai, mỹ nhân Hậu Duệ Mặt Trời còn dính nghi vấn hẹn hò Kim Min Jong, Bi Rain, Jo In Sung, Kang Dong Won, Park Bo Gum, Jang Ki Yong sau khi hợp tác ở các bộ phim khác nhau. Và phải tới khi Lee Do Hyun công khai yêu "ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon, Song Hye Kyo mới phá bỏ được lời nguyền hẹn hò nam chính theo cô suốt hơn 20 năm.



Mỹ nhân sinh năm 1981 từng vướng tin đồn hẹn hò loạt nam thần gồm Kim Min Jong, Bi Rain, Jo In Sung, Kang Dong Won, Park Bo Gum, Jang Ki Yong

Nguồn: Osen