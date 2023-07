Giải mã MV Cool With You: Ngập tràn ẩn ý thần thoại, Jung Hoyeon hoá thần tình yêu “sa ngã" còn NewJeans đóng vai trò gì?

Mới đây, NewJeans làm nức lòng giới mộ điệu khi tung MV Cool With You, dự án chủ đề nằm trong E.P thứ 2 Get Up có sự tham gia của ngôi sao toàn cầu Jung Hoyeon cùng tài tử Lương Triều Vỹ. Việc nhóm nhạc nữ 1 năm tuổi quy tụ 2 gương mặt đình đám làng phim trong MV khiến dân tình bàn tán không ngớt. NewJeans dù hoạt động chưa lâu nhưng đã sớm bỏ túi liên hoàn hit, tên tuổi phủ sóng Kpop gen 4.

Cool With You - side A

Cool With You - side B

Nhóm được đánh giá cao từ chất lượng âm nhạc cho đến hình ảnh. Đặc biệt, các MV của NewJeans được chỉ đạo sản xuất từ Min Hee Jin đều ghi dấu ấn bởi tư duy nghệ thuật độc đáo, cách truyền tải nhẹ nhàng, tinh tế nhưng mạnh mẽ về mặt thông điệp. Đến với Cool With You, vẫn là màu sắc Min Hee Jin, nhưng công chúng đã có thể nhìn thấy một NewJeans được nâng cấp hơn về độ đầu tư chất xám.

Chỉ hơn nửa năm kể từ Ditto, NewJeans đã đưa ra tuyên ngôn nghệ thuật đột phá, lần sau luôn hơn lần trước, không trùng lặp. Câu chuyện Cool With You được cài cắm qua diễn xuất của nữ chính Jung Hoyeon, nhiều chi tiết ẩn ý nhuốm màu thần thoại.

Câu chuyện về Cupid “sa ngã", Thần Tình yêu cũng cần được yêu

Khi xem tác phẩm của Min Hee Jin, điểm chung dễ nhận thấy nhất chính là nữ GĐST luôn dành cho người xem một không gian tự do để vẽ nên câu chuyện của mình. NewJeans thành công truyền tải ý niệm nghệ thuật bằng nhiều cung bậc cảm xúc. Một chủ đề sẽ được lựa chọn, và câu chuyện diễn tiến thể hiện bằng hình ảnh, người xem bằng “bộ lọc" của riêng mình tự đúc kết nên thông điệp cuối cùng. Ở Cool With You, câu chuyện về Thần Tình yêu Cupid (hay còn gọi là Eros theo Thần thoại Hy Lạp) là chủ đề.

Cupid của thần thoại là nam thần, còn ở Cool With You - là Jung Hoyeon

Dù lấy cảm hứng thần thoại, nhưng ngoài tạo hình của NewJeans, bối cảnh MV lại được xây dựng ở thời hiện đại. Cupid của thần thoại là nam thần, còn ở Cool With You - là Jung Hoyeon. Với dung lượng 1 music video, phần thể hiện của Jung Hoyeon được đánh giá là xứng tầm điện ảnh. Từ ánh mắt thất thần, vô hồn đến biểu cảm suy tư, lạc lối trong tình yêu, từng cử chỉ đều đắt giá mang đến những thước phim trọn vẹn cảm xúc, mãn nhãn. Dù không thống nhất, nhưng 2 phiên bản A - B của Cool With You liên kết chặt chẽ bằng các chi tiết, “easter egg" mơ hồ và tinh tế để khán giả có quyền lựa chọn không gian thường thức mà không đánh mất mạch cảm xúc.

Nhưng Cupid của Jung Hoyeon là Cupid lạc lối trong bể tình, gặp được định mệnh của mình khi đứng trước bức tranh ‘L’Amour et Psyché’

Mọi nơi Jung Hoyeon xuất hiện đều mang đến tình yêu, nhưng ánh mắt lại không hạnh phúc. Nghĩa là, mọi thứ xuất phát bằng sự gượng ép. Cupid theo đuôi tất cả những người mà cô cho là họ cần được yêu, và “bỏ bùa” - hay bắn cung tên vàng như trong thần thoại miêu tả.

Nhưng Cupid của Jung Hoyeon là Cupid lạc lối trong bể tình. Những ánh mắt dằn vặt, niềm nức nở bức bối bên trong được lột tả chân thực. Jung Hoyeon gặp được định mệnh của mình khi đứng trước bức tranh ‘L’Amour et Psyché’. Đây là bức hoạ kinh điển của Picot, vẽ nên chuyện tình thần thoại của Cupid và Psyche, hình ảnh này được nhấn mạnh nhiều lần trong MV.

Vị thần tình yêu quyết định rũ bỏ quyền năng của mình, đứng dưới cơn mưa gột rửa trở thành người

Trở thành người, Cupid mới được yêu

Rơi vào tình yêu, những mũi tên vàng của Cupid dần mất tác dụng, các cặp đôi trước đó rời xa nhau. Vị thần tình yêu quyết định rũ bỏ quyền năng của mình, đứng dưới cơn mưa gột rửa trở thành người. Khi không còn là thần tình yêu, Cupid mới được yêu. Ý niệm chung về Cool With You chính là thông điệp tình yêu luôn cuộn trào và đấu tranh trong tâm thức mỗi người, kể cả đó có là Thần Tình yêu.

Chuyện tình bị ngăn cấm

Sang đến phiên bản B, chuyện tình Cupid và Psyche khắc hoạ rõ nét hơn khi nhân vật của Lương Triều Vỹ xuất hiện. Nam tài tử chỉ xuất hiện chớp nhoáng vài giây nhưng là một mắt xích quan trọng. Vai diễn của Lương Triều Vỹ được ví như Venus - nữ thần tình yêu sắc đẹp, người đã nguyền rủa Cupid và Psyche.

Vai diễn của Lương Triều Vỹ được ví như phản diện Venus - nữ thần tình yêu sắc đẹp, người đã nguyền rủa Cupid và Psyche

Lương Triều Vỹ - Venus dùng ánh mắt đăm chiêu, nét phản diện ẩn dưới ánh mắt hư không vô định đã để lại ấn tượng cực mạnh. Khi ấy, Jung Hoyeon hoảng sợ và có ý định trốn tránh, như câu chuyện gốc khi Venus phát hiện, ngăn cấm con trai đến với Psyche. Chàng trai dần quên đi sự hiện diện của Jung Hoyeon. Ở cuối video, Venus nguyền rủa Cupid, cô không còn nhận ra mình là một nữ thần, để cuối cùng trở thành vô hình.

NewJeans đóng vai trò gì?

Một câu hỏi được nhiều fan đặt ra nhất sau khi MV lên sóng chính là vai trò của 5 cô gái đối với cốt truyện. Ở phần A, NewJeans xuất hiện trong các phân cảnh dõi theo Hoyeon, sang phần B, 5 cô gái là bến đỗ chữa lành giúp cô thoát khỏi lời nguyền. Hình tượng mơ mộng đậm chất thần thoại, tạo hình phong cách balletcore mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoát tục. Có thể thấy rõ dụng ý Min Hee Jin cài cắm ở đây. NewJeans đóng vai trò chữa lành, và là đường mạch dẫn chuyện. 5 cô gái khiến người ta liên tưởng đến những nàng Muse - biểu tượng của thơ ca, văn học, âm nhạc, hội họa,... trong thần thoại.

NewJeans dõi theo Cupid Hoyeon mọi nơi

Là nơi Hoyeon tìm đến nhằm chữa lành sau lời nguyền tình yêu