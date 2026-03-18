Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần trải qua cảm giác không thấy đói hoặc vừa ăn xong nhưng lại rất thèm ăn. Nhiều người còn gọi vui cảm giác này là “chứng nhạt mồm nhạt miệng”. Tuy nhiên, nó cũng rất nguy hiểm đấy nhé!

Chuyên gia dinh dưỡng người Đức Tobias Hoch cho biết: "Hành vi giải trí này có thể xảy ra với bất kỳ ai. Nếu kéo dài thì đây là yếu tố quan trọng góp phần vào sự phổ biến của tình trạng thừa cân và béo phì, đe dọa sức khỏe thể chất".

Còn bác sĩ Shu Zhiqiang thuộc Bệnh viện Nhân dân Ma'anshan (Trung Quốc) thì nhấn mạnh rằng "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc". Tức là muốn cảm giác không đói nhưng vẫn rất thèm ăn biến mất, đầu tiên bạn phải hiểu nguyên nhân gây ra chúng để trị tận gốc. Sau đây là 3 lý do phổ biến nhất gây ra tình trạng này:

1. Căng thẳng hoặc buồn chán

Ăn uống vô tội vạ khi căng thẳng hoặc khi buồn chán là thói quen xấu không hề hiếm gặp trong xã hội hiện đại. Nhất là với những người trẻ quá bận rộn, bị stress kéo dài, quá nhiều áp lực hoặc có tinh thần bất ổn, tâm lý tiêu cực.

Trên thực tế, việc thèm ăn khi cảm thấy căng thẳng là hoàn toàn có cơ sở khoa học. Bởi vì khi bị căng thẳng, cơ thể sản sinh nhiều hormone cortisol và adrenaline làm tăng lượng đường trong máu, gây ra cảm giác thèm ăn. Như vậy, dù không hề đói bụng, thậm chí vừa mới ăn xong bạn cũng có thể cảm thấy rất thèm một món gì đó, thậm chí còn không biết chính xác mình thèm ăn cái gì.

Tương tự, khi buồn chán chúng ta thường có xu hướng ăn vặt để bớt “nhạt mồm nhạt miệng” và “buồn chân buồn tay”. Tâm trạng ủ rũ, chán nản cũng thường gây ra thèm ăn dù không đói vì thực chất kiểu thèm ăn không theo giờ giấc 3 bữa một ngày phụ thuộc vào tâm lý hơn là cơ thể.

Lúc này, chúng ta thường thèm tất cả những loại thức ăn mà mình đang tưởng tượng, qua các hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy và thậm chí bất kể đồ ăn gì xung quanh mình. Nhất là những món nhiều đường, nhiều dầu mỡ vì chúng tác động mạnh đến tâm lý, có tác dụng giải tỏa tâm trạng khi kích thích não bộ.

2. Thói quen ăn quá nhiều

Lý do tại sao một số người muốn ăn mà không cảm thấy đói là vì họ đã quen với việc ăn quá nhiều và nó trở thành thói quen khó bỏ. Những người này thường có tâm lý thấy món ngon hay nghĩ đến món ngon thì phải ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được trong một lúc.

Cứ như vậy, “tâm hồn ăn uống” của họ đã được nuông chiều và không thể kiểm soát. Cơ thể của họ cũng quen với việc bổ sung calo liên tục nên khi thiếu một chút là sẽ phát tín hiệu “cầu cứu” ngay bằng cách nạp thêm bất kỳ thực phẩm gì.

Thói quen ăn uống này rất không lành mạnh, không chỉ khiến con người béo phì mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, bạn nên sửa đổi nó càng sớm càng tốt.

3. Ngủ không đủ giấc hoặc uống thiếu nước

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ có thể khiến cơ thể yêu cầu ăn một cái gì đó để tăng cường năng lượng và tỉnh táo hơn. Nó kích hoạt hệ thống tiêu hóa phải làm việc và giữ tỉnh táo. Giải pháp tốt nhất là có một giấc ngủ ngắn ngay lúc đó hoặc đứng lên, nói chuyện với người xung quanh.

Nhiều người không biết rằng tín hiệu khát nước của cơ thể tương tự như tín hiệu đói, có nghĩa là bạn rất dễ chọn nhầm ăn vặt trong khi đáng nhẽ ra bạn nên uống nước. Vì vậy, khi cảm giác không đói nhưng vẫn thèm ăn kéo đến, hãy uống 1-2 ly nước, hoặc trà, nếu sau 5 phút bạn vẫn còn đói, đó mới thực sự là tín hiệu cơ thể cần nạp năng lượng.

Ngoài ra, tác dụng phụ của một vài loại thuốc cũng có thể gây ra cảm giác khó chịu này. Nhất là các loại thuốc tác động đến hormone, thuốc điều trị thần kinh hay co giật. Nên tốt nhất hãy uống thuốc đúng chỉ định và tham khảo ý kiến bác sĩ để có sự chuẩn bị, tâm lý đối phó nhé!

4 mẹo đơn giản nhất để vượt qua cảm giác thèm ăn dù không đói

Để cải thiện tình trạng không đói nhưng rất thèm ăn, các bạn có thể áp dụng ngay 4 mẹo “cứu cánh” sau đây:

1. Ăn đúng giờ và đủ 3 bữa một ngày

Việc duy trì đồng hồ sinh học ổn định giúp nồng độ đường huyết không bị dao động mạnh, từ đó ngăn chặn các tín hiệu thèm ăn giả tạo từ não bộ. Khi cơ thể được cung cấp năng lượng đều đặn qua các bữa chính giàu protein và chất xơ, bạn sẽ kiểm soát tốt hơn các cơn thèm ngọt hay tinh bột bộc phát.

2. Bố trí bữa phụ với thực phẩm lành mạnh

Thay vì ăn vặt theo bản năng, việc chủ động chuẩn bị các thực phẩm như hạt dinh dưỡng, sữa chua hoặc trái cây giúp lấp đầy khoảng trống dạ dày giữa các bữa chính. Những lựa chọn này cung cấp dưỡng chất thiết yếu như sắt và axit folic, giúp duy trì năng lượng bền vững và tránh tình trạng ăn quá mức do quá đói vào bữa kế tiếp.

3. Uống đủ nước, ưu tiên nước ấm khi thèm ăn

Cơ thể thường nhầm lẫn giữa cảm giác khát và đói. Một ly nước ấm khi cơn thèm xuất hiện sẽ giúp làm dịu dạ dày và hệ thần kinh, tạo cảm giác đầy giả để vượt qua cơn thèm ăn nhất thời. Đây cũng là cách thanh lọc cơ thể và hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn.

4. Chuyển hướng sự chú ý sang hoạt động khác

Cơn thèm ăn tâm lý thường chỉ kéo dài khoảng 15 đến 20 phút. Bằng cách tập trung vào một cuộc trò chuyện, xem phim ngắn hoặc vận động nhẹ, bạn sẽ kích thích não bộ sản sinh dopamine tự nhiên. Điều này giúp xua tan cảm giác khó chịu và phá vỡ thói quen tìm đến đồ ăn mỗi khi căng thẳng hoặc buồn chán.

Nguồn và ảnh: Baidu Health, Family Doctor