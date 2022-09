Giấc Mơ Của Mẹ tập 30: Sau Diễm My 9x, tới lượt Nhan Phúc Vinh sắp có người yêu?

Tiếp nối những mâu thuẫn tập 29, đầu tập 30 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY), Khang (Quốc Anh) nỗ lực khuyên My (Diễm My 9x) về nhà làm lành với mẹ. Tuy nhiên đúng lúc này, mẹ của Khang cũng là sếp của My gọi điện kêu My tới nhà để làm lại số liệu giấy tờ. My lập tức làm theo yêu cầu của bà Hồng trong lúc Khang thót tim vội gọi điện nhờ người giúp việc cất hết ảnh của mình trong nhà.

Chỉ trong một đêm, có không ít sự kiện đặc biệt xảy ra. My làm việc giúp cô Hồng tiện tâm sự chuyện tình cảm và cùng cô uống rượu vang, mối quan hệ vì vậy mà càng thân thiết. Sau đó, My ngủ lại ở phòng Khang, cô ngờ ngợ nhận ra rằng phong cách căn phòng này rất giống với phong cách thường ngày của Khang.

Cùng lúc này, Hằng vô tình đọc được lá thư thừa nhận tình cảm mà Cường gửi cho mình đã lâu. Lúc này cô mới nhận ra sự chân thành của Cường. Dù trời đã khuya nhưng cô vẫn tức tốc chạy tới nhà tìm Cường, khóc nức nở ở cửa khiến Khang vô cùng bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau cùng, với sự động viên của ông Quốc, Hằng đã thẳng thắn đối diện với Cường và hỏi Cường về tình cảm của anh. Sau bao sóng gió, Cường cũng không che giấu tình cảm nữa, anh dũng cảm thú nhận mình yêu Hằng.

Cũng trong đêm đó, mối quan hệ của Minh (Nhan Phúc Vinh) và cô trợ lý trở nên thân thiết hơn. Cụ thể trong lúc gọi điện hỏi Linh về tài liệu, Minh nghe thấy tiếng Linh hét thất thanh. Anh tức tốc tới nhà tìm Linh và thấy nhà cửa bị phá tung, Linh thì khóc nức nở nhưng nhất định không chịu báo công an, sau đó cô ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Đêm đó, Minh đưa Linh về nhà rồi quyết định ngủ lại vì lo Linh sẽ tiếp tục bị quấy rối. Minh cũng khuyên Linh hãy thưa kiện để bảo vệ mình.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON