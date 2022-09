Những màn đối thoại bá đạo của cậu hai Lương - Bạch Công Khanh khiến dân mạng cười ngất

Mới đây, dân mạng bất ngờ truyền tay nhau hàng loạt hình ảnh trích từ bộ phim Duyên kiếp được chia sẻ lại từ tài khoản Ánh Nguyệt (Group Maybe You Never Watched This Movie). Theo đó, những câu thoại của cậu hai Lương (Bạch Công Khanh) nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận thích thú, bởi ai nấy đều cảm thấy hài hước xen lẫn "ố dề".

Cùng điểm lại "sương sương" loạt hội thoại cậu hai Lương đã nói khiến khán giả ai cũng "ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa" nhé!

Bất ngờ chưa bà già!

Đã cô đơn còn gặp cậu nữa...

Ai biểu "hun" chi cho người ta tò mò...

Thấy dại chưa Thành, xúi chi giờ cậu đổ thừa kìa!!!

Ai nói cậu khờ??? Khờ ôn khôn thì có!

"Đang chơi với thằng Thành vui quá tự nhiên má bắt có vợ chứ ai thèm" - cậu Lương said

Dạ cậu đẹp từ trong bụng mẹ!

Mày ăn đi Huệ, không ăn chó ăn cũng vậy à con...

Cậu hai làm vậy ai đâu làm lại!

Người ta chúc thiệt lòng mà...

Cậu hai nói vậy ai mà dám uống với cậu nữa!

Ủa cậu?

Bà Phú quyền uy lẫy lừng chỉ biết câm nín với cậu quý tử.

Duyên kiếp có nội dung được chuyển thể từ vở cải lương nổi tiếng. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh các nhân vật do Bạch Công Khanh, Huỳnh Đông, Oanh Kiều, Trương Mỹ Nhân... đóng chính.



Ở vai diễn này, Bạch Công Khanh được đánh giá khá cao vì đã bộc lộ được tuyến nhân vật "khó nhằn" này. Anh đã thể hiện rất tốt một cậu hai Lương với những hành động ngây ngô của một đứa trẻ trong hình hài của một người đàn ông trưởng thành nhưng lại có tâm hồn thánh thiện.

Dù phát sóng trên truyền hình và không quảng bá quá rộng rãi trên mạng xã hội nhưng sức hút mà Duyên kiếp tạo ra vẫn làm chao đảo netizen. Các video clip, hình ảnh trích từ phim Duyên kiếp lẫn hậu trường từ các diễn viên đều đạt hàng triệu view chỉ trong thời gian ngắn.