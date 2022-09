Phía sản xuất "Little Women" bản Hàn nói gì về tranh cãi đạo nhái mà khiến khán giả thất vọng?

Gần đây, Little Women bản Hàn do Kim Go Eun đóng chính bị tố đạo nhái áp phích quảng cáo của Shiseido - một công ty mỹ phẩm lớn của Nhật Bản. Nhiều khán giả cho rằng từ việc phân chia bố cục, màu sắc đến cách sắp xếp các nhân vật trong poster phim đều trông tương tự như poster gốc của hãng mỹ phẩm này.

Sự tương đồng giữa poster phim Little Women bản Hàn (trái) và áp phích quảng bá của hãng mỹ phẩm đến từ Nhật Bản (phải).

Phản hồi truyền thông, đại diện đơn vị sản xuất của Little Women Hàn Quốc cho biết: "Poster được chúng tôi tạo ra với concept là ba chị em đang tiến về một nơi tươi sáng với bóng của họ đổ về sau. Công ty phụ trách thiết kế đã tạo nên poster này sau khi xét duyệt nhiều tác phẩm. Trong tương lai, chúng tôi sẽ làm việc tỉ mỉ hơn thông qua các bài đánh giá chuyên sâu".

Không trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, nhưng phản hồi của phía sản xuất được cư dân mạng coi như ngầm thừa nhận hành vi sao chép trong poster của Little Women.

Little Women chỉ vừa phát sóng những tập đầu tiên và tạo ấn tượng ban đầu khá tốt với khán giả. Rating tập đầu của phim cán mốc 6,4% trung bình toàn quốc và nâng lên 7,7% ở tập 2 - những con số cao khi chỉ vừa khởi đầu. Vì vậy, nhiều người không khỏi thất vọng khi phim vướng vào scandal đạo nhái. Phản hồi nửa vời của đơn vị sản xuất "tỉ mỉ hơn thông qua các bài đánh giá chuyên sâu" như ngầm thừa nhận nhưng lại không có một lời xin lỗi với bên tạo nên poster gốc cũng khiến nhiều cư dân mạng thất vọng.

Cũng là tranh cãi đạo nhái, nhưng ở tình hình huống hoàn toàn ngược lại với Little Women bản Mỹ (2019). Năm 2020, poster quảng bá cho tập cuối bộ phim Hoa ngữ Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc bị tố sao chép poster của phim điện ảnh Little Women. Bố cục sắp xếp gần như tương đồng.

Cũng là một màn copy ý tưởng thiết kế nhưng "nạn nhân" lại chính là tấm poster của Little Women bản điện ảnh.

Tuy nhiên, không thể vì sai lầm này mà đánh giá thấp Little Women bản Hàn. Sở hữu kịch bản gốc xuất sắc và dàn diễn viên chất lượng không kém, Little Women vẫn đáng được kỳ vọng có thể gây bão màn ảnh Hàn sắp tới.