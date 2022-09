Thêm một phim mới có tỷ suất người xem quá cao: Lee Seung Gi lột xác gây ngỡ ngàng

Sau Little Women của Kim Go Eun với mở đầu ấn tượng, phim Hàn tháng 9 tiếp tục chào đón thêm một tác phẩm mới là The Law Cafe (Quán Cafe Luật) của cặp đôi Lee Seung Gi - Lee Se Young. Không thua kém gì Little Women, The Law Cafe cũng có một sự mở đầu rất hoàn hảo. Ngay tập đầu lên sóng, rating phim đã cán mốc 7,1%. Đáng tiếc ở tập 2, con số lại giảm nhẹ xuống mức 6,6%. Tuy vậy thành tích này vẫn giúp The Law Cafe đứng top đầu trong khung giờ lên sóng của nó.

Tương tự những bộ phim khác, khởi đầu của The Law Cafe cũng chủ yếu mang tính chất giới thiệu các nhân vật. Nàng là Yoo Ri (Lee Se Young) - một nữ luật sư xinh đẹp, tự tin, rất cá tính với gu ăn mặc màu mè, chàng là Jung Ho (Lee Seung Gi) - một thiên tài ngành luật nay đang thất nghiệp và sống bằng cách cho thuê khu nhà của mình. Trong quá khứ, hai người từng chơi chung trong một nhóm bạn thân 4 người, thậm chí giữa họ còn nảy sinh tình cảm đặc biệt thế nhưng mọi chuyện bất ngờ dừng lại khi Jung Ho cố tình tạo khoảng cách để rời xa Yoo Ri. Hiện tại họ vô tình gặp lại nhau do Jung Ho chính là chủ tòa nhà mà Yoo Ri thuê để mở quán cafe.

Nội dung không quá mới mẻ nhưng hai tập đầu The Law Cafe vẫn được đánh giá rất cao. Việc các nhân vật giới thiệu bằng cách tự kể về mình trước ống kính giống như một cuộc phỏng vấn khiến khán giả có thể có được những góc nhìn trực diện và cụ thể hơn. Thêm vào đó, tuy mang màu sắc tươi sáng nhưng hai tập đầu cũng úp mở không ít sóng gió phía trước với cặp đôi ngành luật khi rất có thể, việc Jung Ho bỏ đi trong quá khứ có liên quan đến án oan của bố Yoo Ri.

Đặc biệt, khán giả rất thích thú với màn lột xác của cả Lee Seung Gi lẫn Lee Se Young. Nếu mấy năm gần đây, Lee Seung Gi toàn nhận những bộ phim mang màu sắc u ám, thuộc thể loại tâm lý nặng đô thì ở The Law Cafe, anh lại lột xác thành anh chàng bá đạo, vui vẻ, thường xuyên xuất hiện với bộ đồ thể thao màu "tương ớt" vô cùng nổi bật. Trong khi đó, Lee Se Young dịu dàng, nhẹ nhàng mọi khi giờ đây lại hóa cô nàng cá tính, lầy lội và màu mè. Nhiều khán giả phần nào chưa quen với "giao diện" mới này của cặp đôi nhưng vẫn tỏ ra vô cùng thích thú.

Nguồn ảnh: KBS2