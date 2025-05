Sáng 13/5, ban tổ chức đại nhạc hội K-Star Spark công bố hai cái tên "cực nóng" biểu diễn tại sự kiện: G-Dragon và CL. Theo kế hoạch, đêm nhạc diễn ra vào ngày 21/6 tới tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Trên trang Instagram cá nhân, G-Dragon, CL cũng xác nhận sự góp mặt của mình tại sự kiện. Ngay sau khi thông tin được xác nhận, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Trên các nền tảng như Facebook, X (Twitter), TikTok, hàng loạt bài đăng với từ khóa #GDragonHanoi, #CLinVietnam, #KStarSpark2025 xuất hiện dày đặc. Nhiều khán giả không giấu được sự hồi hộp, khẳng định sẵn sàng ''camp'' để sở hữu tấm vé tham dự đêm nhạc có một không hai này.

G-Dragon và CL sẽ biểu diễn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 21/6.

Giá vé cho đại nhạc hội K-Star Spark dao động từ 1-6,5 triệu đồng/vé. Vé được chia thành 3 hạng khác nhau gồm: SVIP (khu vực gần sân khấu nhất, có thể quan sát các ngôi sao Kpop), VIP (khu vực ở trung tâm sân khấu) và CAT (vé thường với nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào vị trí ngồi).

Với không khí háo hức đang ngày một tăng cao, nhiều người dự đoán vé sẽ “cháy sạch” chỉ trong thời gian ngắn sau khi mở bán. Các cộng đồng fan đang rục rịch lập nhóm “săn vé”, chuẩn bị các vật phẩm cổ vũ và lan truyền thông tin sự kiện với tốc độ chóng mặt.

Sự kiện lần này không đơn thuần mang tính chất âm nhạc, mà chính là dịp đánh dấu sự trở lại của những tên tuổi từng làm nên thời kỳ vàng son của K-pop, đồng thời mở ra cơ hội để fan Việt được gặp gỡ thần tượng ngay trên sân nhà.

G-Dragon - tên thật là Kwon Ji Yong, sinh năm 1988, là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử Kpop. Ra mắt cùng BIGBANG từ năm 2006, anh góp phần kiến tạo nên đế chế âm nhạc Hàn Quốc lan tỏa toàn cầu. Những bản hit bất hủ như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang… trở thành dấu ấn không thể thay thế trong ký ức của hàng triệu người hâm mộ.

Không chỉ thành công cùng nhóm, G-Dragon còn khẳng định vị thế riêng trong vai trò nghệ sĩ solo. Cuối tháng 10/2024, G-Dragon trở lại làng nhạc với album phòng thu thứ ba mang tên Übermensch. Ngay sau khi phát hành, ca khúc chủ đề Too Bad lập tức leo lên top 1 tại 4 bảng xếp hạng lớn nhất Hàn Quốc gồm Melon, Genie, Bugs và Vibe. Các ca khúc khác như Drama, Home Sweet Home, Take Me cũng đạt vị trí cao.

CL là nữ rapper, ca sĩ, nhạc sĩ người Hàn Quốc. Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, cô được biết đến là biểu tượng thời trang nổi trội, đầy cá tính của châu Á. CL từng là thành viên trong nhóm nhạc nữ 2NE1 nổi tiếng dưới sự quản lý của YG Entertainment.