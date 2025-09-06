Giá vàng hôm nay 6/9: Thế giới và trong nước đều tăng mạnh, lập đỉnh mới

Giá vàng tăng mạnh và lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch tại Mỹ, sau khi báo cáo việc làm cho thấy sự yếu kém của thị trường lao động. Hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng 35,9 USD lên 3.641,6 USD/ounce.

Báo cáo việc làm tháng 8 từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 22.000, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,3%, đúng như kỳ vọng. Số liệu này củng cố quan điểm của phe ủng hộ nới lỏng chính sách tiền tệ, khi thị trường dự báo Fed có thể cắt giảm lãi suất ba lần, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, ngay trong năm nay.

Giá vàng thế giới tăng mạnh và lập kỷ lục mới. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng hạ còn 4,099%. Giá dầu thô dao động quanh 62,75 USD/thùng, tiếp tục giảm khi giới phân tích cho rằng OPEC+ có thể tăng nguồn cung trong cuộc họp ngày 7/9.

Trên phương diện thương mại, Mỹ và Canada thống nhất tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật về thuế quan, nhằm tìm giải pháp cho các lĩnh vực như thép, nhôm, ô tô và gỗ. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết đã có cuộc trao đổi "xây dựng" với Tổng thống Trump và tin tưởng sẽ đạt thỏa thuận ở một số ngành.

Tổng thống Trump cũng ký sắc lệnh thực thi thỏa thuận thương mại với Nhật Bản, trong đó áp thuế tối đa 15% lên phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ nước này. Đổi lại, Mỹ dỡ bỏ một số thuế với máy bay, linh kiện và dược phẩm, trong khi Nhật Bản cam kết lập quỹ đầu tư 550 tỷ USD vào thị trường Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 6/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 132,9-134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 126,5-129,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.585 USD/ounce, tăng 40,7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua, tương đương mức tăng 1,15%. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.641,6 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Về kỹ thuật, vàng giao tháng 12 tiếp tục duy trì lợi thế trong ngắn hạn, với mục tiêu tăng giá tiếp theo là vượt ngưỡng kháng cự 3.700 USD/ounce. Hỗ trợ gần nhất được ghi nhận tại 3.600 USD và 3.573,7 USD/ounce.

Các nhà phân tích đánh giá thị trường vàng đang trong xu hướng tăng rất mạnh khi chỉ số đồng USD khó bứt phá và dự đoán có thể hạ nhiệt trong thời gian tới, trong khi Fed cắt giảm lãi suất. Cùng với đó, nhu cầu mua vàng tăng mạnh từ Trung Quốc và nhu cầu tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn đã kích thích giá kim loại quý này lập những đỉnh mới.

Theo dự báo của một số chuyên gia, nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, giá vàng có thể bị đẩy lên mức 4.000 USD/ounce.