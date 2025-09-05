Giá vàng đạt đỉnh hơn 134 triệu đồng/lượng, cặp vợ chồng quyết làm 1 việc khiến nhiều người thấy lo thay

Biến động giá vàng trong khoảng 10 ngày trở lại đây, quả thực, khiến nhiều người không thể không bất ngờ vì mỗi hôm lại có 1 đỉnh mới. Tính đến 15h chiều 5/9/2025, giá vàng miếng vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua (4/9/2025). Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC niêm yết ở ngưỡng 132,9 - 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 4/9.

Với bối cảnh này, nhiều người nóng lòng không thể cầm tiền trong tay mà "ngồi yên" thêm nữa.

Quyết rút sạch tiền tiết kiệm để mua vàng

Mới đây trong 1 cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, một người dùng ẩn danh đã cương quyết rút sổ tiết kiệm để lấy tiền mua vàng. Người này viết: "Không biết nước đi này là đúng hay sai, nhưng hôm nay vợ chồng em quyết đổi hết tiền tiết kiệm sang vàng".

Trong phần bình luận, khá nhiều người bày tỏ sự sửng sốt trước quyết định của cặp vợ chồng. Phần lớn đều cho rằng mua vàng ở thời điểm này - khi giá vàng đang đạt đỉnh thì cũng không sao, nhưng rút toàn bộ tiền tiết kiệm để "tất tay" vào vàng, câu chuyện lại rất khác.

"Mọi người cứ chỉ chăm chăm nhìn giá vàng tăng - giảm để ra quyết định mua hay không mua, thì sớm muộn gì cũng nhận trái đắng thôi. Bởi vì các thị trường tài sản đều có quy luật của nó, không tìm hiểu mà cứ mua vì FOMO thì nguy hiểm lắm. Chưa kể rút hết tiền mua vàng, không bàn lời lãi thì đến lúc có việc lấy tiền đâu ra mà xoay, lại lập cập mang vàng đi bán mà bán đúng lúc giá giảm thì lại than thở" - Một người thẳng thắn.

"Mua để tích sản thì nghe hơi sai, vì không ai tích sản vàng bằng 1 cục tiền tiết kiệm đúng lúc giá vàng đang đỉnh như thế này cả, mà mua để lấy phần lời chênh lên thì mạo hiểm quá" - Một người chia sẻ.

"Dự là mua xong chắc bác cũng khá mất ăn mất ngủ đấy, tất tay thế này rồi có khi chẳng còn tâm trí làm gì nữa, cả ngày cứ chỉ canh giá vàng không" - Một người bình luận.

Một điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng tích sản

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, còn mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá, thì không!

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Đừng quên đa dạng hóa danh mục tiết kiệm!

Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng. Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.