Giá vàng hôm nay 27/12: Vàng thế giới tiếp tục tăng, lập đỉnh lịch sử mới

Như vậy, trong phiên giao dịch ngày 27/12, giá vàng giao ngay tăng 1,23%, lập đỉnh lịch sử trên 4.534 USD/ounce, chủ yếu nhờ căng thẳng địa chính trị gia tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục hạ lãi suất.

Tính từ đầu năm 2025, giá vàng tăng khoảng 72%, trong khi bạc tăng hơn 166%, hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi ba yếu tố chính: nhu cầu mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng tiền chảy vào các quỹ ETF và môi trường lãi suất thấp sau các đợt cắt giảm của Fed. Bất ổn địa chính trị, chính sách thuế quan của Mỹ và xung đột tại nhiều khu vực tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của kim loại quý.

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh: Thoibaotaichinh).

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong ba năm gần đây, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm, gấp đôi mức trung bình trước đó nhằm giảm phụ thuộc vào USD và hệ thống tài chính do Mỹ chi phối.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã ba lần hạ lãi suất trong năm nay và thị trường kỳ vọng sẽ tiếp tục nới lỏng trong năm tới. Môi trường lãi suất thấp, cùng với bất ổn địa chính trị và biến động trên thị trường hàng hóa, tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn an toàn của vàng.

Đà tăng mạnh thời gian qua cũng khiến nhiều nhà giao dịch vàng, bạc nhỏ lẻ lo ngại bỏ lỡ cơ hội (FOMO).

Tính chung cả năm, giá vàng tăng mạnh nhất kể từ 1979, nhờ chính sách nới lỏng của Fed, căng thẳng địa chính trị kéo dài, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, dòng tiền vào ETF và xu hướng giảm vai trò của USD. Cùng kỳ, giá bạc tăng tới 158%, vượt xa mức tăng gần 72% của vàng, nhờ thâm hụt nguồn cung, được xếp vào nhóm khoáng sản quan trọng tại Mỹ và nhu cầu công nghiệp duy trì ở mức cao.

Triển vọng năm 2026 vẫn tích cực khi Fed được kỳ vọng duy trì chu kỳ nới lỏng và đồng USD có xu hướng suy yếu. Tuy nhiên, WGC cảnh báo giá vàng có thể điều chỉnh 5 - 20% nếu kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh và lãi suất quay đầu tăng. Các chuyên gia khuyến nghị vàng chỉ nên chiếm tỷ trọng vừa phải trong danh mục, đóng vai trò đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Sáng ngày 27/12, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức ở mức 157,4 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 159,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.534 USD/ounce, tăng 55,16 USD (tương đương 1,23%) so với phiên trước đó.

Dự báo giá vàng

Thị trường hiện đang định giá khả năng có hai đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm tới. Trong môi trường lãi suất thấp, các tài sản không sinh lợi suất như giá vàng được đánh giá sẽ tiếp tục duy trì nền hỗ trợ vững chắc.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, các yếu tố hỗ trợ giá vàng hiện nay chưa có dấu hiệu suy yếu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, tạo nền tảng cho đà tăng tiếp diễn trong năm 2026.

Cùng chung quan điểm, nhiều tổ chức tài chính lớn cũng đưa ra dự báo tích cực đối với thị trường vàng thế giới. Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng tháng 12/2026 lên 4.900 USD/ounce, trong khi Morgan Stanley dự báo mức 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026.

Bank of America và JPMorgan thậm chí kỳ vọng giá vàng sẽ vượt mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.