Giá vàng hôm nay 26/1: Tiếp tục trụ vững trên mức cao

Giá vàng thế giới tiếp tục đứng ở ngưỡng cao khi các căng thẳng địa chính trị, bao gồm nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát Greenland, làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com nhận định: “ Không có lý do gì để đảo chiều quan điểm lúc này. Mốc 5.000 USD có thể làm chậm đà tăng, tạm dừng, hoặc thậm chí gây điều chỉnh, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy bên mua đã rút lui. Cách vàng phản ứng khi điều chỉnh về 4.900 USD cho thấy dư địa tăng vẫn còn rất lớn ”.

Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại của BoA cũng cho biết, vàng sẽ vẫn là một tài sản quan trọng trong danh mục đầu tư của các nhà đầu tư trong năm nay .

“ Vàng tiếp tục nổi bật như một công cụ phòng ngừa rủi ro và nguồn tạo ra lợi nhuận vượt trội ”, Widmer viết. BoA nhận thấy điều kiện thị trường thắt chặt và sự nhạy cảm mạnh mẽ đối với lợi nhuận khiến vàng trở thành một công cụ phòng ngừa rủi ro quan trọng và động lực tiềm năng thúc đẩy lợi nhuận trong năm 2026.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 26/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 172,3 triệu đồng/lượng (mua) - 174,3 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 170 triệu đồng/lượng (mua) và 173 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

Giá vàng đứng vững ở ngưỡng cao. (Ảnh: Minh Đức).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 17,23 - 17,43 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 17,13 - 17,43 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.983 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Trong cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News, Phố Wall tiếp tục thể hiện cái nhìn tích cực mạnh mẽ đối với kim loại quý, trái ngược với sự dè dặt đang gia tăng từ phía nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khi giá vàng tiến sát mốc tâm lý 5.000 USD/ounce, thị trường dường như đang đứng trước ngưỡng cửa của cả kỳ vọng lẫn thận trọng.

Nhiều chuyên gia cho rằng chưa có lý do thuyết phục để nghi ngờ đà đi lên của vàng. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, khẳng định xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Theo ông, dù một nhịp điều chỉnh là điều khó tránh khỏi trong dài hạn nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy kịch bản này sẽ xảy ra ngay trong ngắn hạn.

Ông chỉ ra hàng loạt yếu tố đang cùng lúc hỗ trợ giá vàng: căng thẳng địa chính trị leo thang, những tranh cãi xoay quanh ảnh hưởng chính trị đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lo ngại về định giá cổ phiếu và đà tăng của nhiều loại hàng hóa.

“ Xu hướng vẫn là người bạn đồng hành của nhà đầu tư ,” ông nói.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách sắp tới của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng cơ quan này sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Trong bối cảnh lãi suất thấp kéo dài, kim loại quý, đặc biệt là vàng, được dự báo vẫn có nhiều dư địa tăng trong trung và dài hạn.

Theo ông Nicholas Frappell, Giám đốc thị trường định chế toàn cầu của ABC Refinery, việc giá vàng vượt mốc 4.800 USD/ounce cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa vội chốt lời, trong khi mục tiêu 5.000 USD/ounce đang ngày càng được chú ý. Đà tăng này phản ánh sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, gồm nợ công toàn cầu gia tăng, đồng USD suy yếu và mức độ bất định địa chính trị ở ngưỡng cao.

Goldman Sachs cũng đã nâng mạnh dự báo giá vàng trong bối cảnh xu hướng đa dạng hóa dự trữ và tài sản sang vàng ngày càng lan rộng từ các ngân hàng trung ương sang khu vực tư nhân. Ngân hàng đầu tư này dự báo giá vàng đạt 5.400 USD/ounce vào tháng 12/2026, tăng hơn 10% so với mục tiêu 4.900 USD/ounce được đưa ra chỉ vài tuần trước đó.