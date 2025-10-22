Giá vàng 'đánh võng' mạnh, việc nhà đầu tư nên làm ngay lúc này

Giá vàng tăng mạnh nhất trong gần 2 thập kỷ

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề "Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược" do Nhịp sống Kinh doanh - BizLIVE diễn ra sáng 22/10, ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập FIDT - cho biết trong 10 tháng năm nay, giá vàng thế giới đã tăng tới 56%, mức tăng mạnh nhất trong gần hai thập kỷ.

"Với bối cảnh nhiều bất ổn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục là tâm điểm đầu tư trong thời gian tới", ông Tuấn nhận định.

ông Huỳnh Minh Tuấn - nhà sáng lập FIDT.

Theo ông Tuấn, tại Việt Nam, giá vàng trong nước biến động mạnh do chênh lệch lớn với giá thế giới , có thời điểm lên tới hơn 10%. Tuy nhiên, việc bỏ độc quyền vàng miếng và nghiên cứu triển khai Sàn giao dịch vàng quốc gia sẽ là bước ngoặt trong quản lý, giúp minh bạch hóa dữ liệu, kiểm soát giao dịch bất thường và ngăn chặn đầu cơ, rửa tiền.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng câu chuyện bình ổn thị trường vàng hiện nay đang bị hiểu sai bản chất. Theo ông Long, ổn định không phải là đi ép giá vàng xuống mà là làm sao để thị trường vận hành minh bạch, liên thông và không bị méo mó bởi độc quyền hay đầu cơ.

Ông Long phân tích, vàng vẫn luôn là một kênh trú ẩn tài sản quan trọng trong mọi giai đoạn biến động. Khi địa chính trị bất ổn, kinh tế toàn cầu chịu áp lực thì “người dân tìm đến vàng như một nơi cất giữ giá trị, đó là quy luật tự nhiên”.

“Vàng không bao giờ mất giá trị, nó chỉ thay đổi chủ sở hữu mà thôi” - ông Long nhấn mạnh và cho biết việc điều hành thị trường vàng phải dựa trên nguyên tắc thị trường, chứ không thể “bẻ lái đột ngột” hay chạy theo một mục tiêu hành chính.

Bình luận về chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng đây là vấn đề “đau đầu nhất” của cơ quan quản lý. Hiện chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên tới 10-11%, trong khi các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia chỉ 0,5%. Theo ông Long, mức chênh lệch quá lớn sẽ kéo theo hệ quả là buôn lậu, thất thoát ngoại tệ và nguồn thu thuế, làm méo mó cạnh tranh.

“Bình ổn thị trường vàng của Việt Nam không phải chăm chăm là kéo giá vàng thấp xuống , điều đó là không thể trong bối cảnh hội nhập. Cái cần là thu hẹp chênh lệch giữa giá trong nước và giá thế giới, đó mới là ổn định thực chất. Điều hành thị trường vàng không thể làm trong ngày một ngày hai. Chúng ta cần tiến từng bước, từ vàng vật chất, đến vàng tài khoản và vàng phái sinh. Nhưng quan trọng nhất, phải minh bạch, cạnh tranh công bằng và đừng nhầm lẫn giữa ổn định giá với bóp giá" - ông Long cho hay.

Biến động thị trường vừa qua là quá lớn

Bà Chu Phương - chuyên gia vàng, bạc - cho hay, với góc độ là nhà đầu tư và cũng có quá trình tích sản lâu dài về vàng thì đương nhiên mong muốn giá vàng tăng nhưng biến động thị trường vừa qua là quá lớn. Ví dụ sáng nay, giá SJC đã giảm đến 5 triệu đồng/lượng. Cho nên nếu biến động quá mạnh như thế này những nhà đầu tư không có trường vốn lớn và không tích sản từ nền giá thấp sẽ rất dễ rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ vì chênh lệch giữa giá mua và giá bán đã là một vấn đề ngay khi đầu tư.

Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long và bà Chu Phương.

"Khi bạn bước vào thị trường, mua vàng với giá 150 triệu đồng/lượng thì doanh nghiệp chỉ thu mua lại với giá 147 triệu đồng/lượng. Tức là ngay thời điểm đầu tư, bạn đã phải chấp nhận khoản lỗ 3 triệu đồng/lượng. Bạn phải kỳ vọng thị trường tăng thêm khoảng 100-200 USD/ounce thì khoản đầu tư 150 triệu của bạn mới có lãi. Nếu chỉ tăng khoảng 50 USD thì cũng chỉ hòa vốn, mà hòa vốn thì lại mất chi phí cơ hội của vốn", bà Phương nói.

Cũng theo bà Phương, những nhà đầu tư mới tham gia trong thời gian này, nếu kỳ vọng giá vàng sẽ tăng 60% như trước đây rất dễ bị sốc. Đặc biệt, với những nhà đầu tư có tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), không mua được tại thương hiệu chính thức mà giao dịch qua tay trên thị trường “chợ đen” sẽ có hai rủi ro: Về chất lượng và không có hóa đơn chứng từ. Năm ngoái cũng đã từng phát hiện một lượng lớn vàng miếng giả trà trộn trên thị trường.

“Theo tôi, vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa FOMO ở mức giá cao, vừa chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, lại thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang “cầm hòn than nóng” và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng tay”, bà Phương lưu ý.