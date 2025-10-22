Tại sao lại là "mua 1 tặng 1" thay vì giảm giá 50%?

Nếu để ý, bạn sẽ thấy trong các đợt sale lớn, nhiều cửa hàng hoặc thương hiệu thường tung các chương trình khuyến mãi "mua 1 tặng 1". Là người đi mua hàng, như vậy chắc chắn là có hời, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng cần và cũng có nhu cầu mang 2 món đồ giống nhau về nhà. Vậy tại sao người bán lại luôn ưu tiên "mua 1 tặng 1" hơn việc giảm nửa giá cho chính sản phẩm đó?

Hai cách khuyến mãi này, thoạt nghe thì tưởng là giống hệt nhau về mặt chi phí, nhưng trên thực tế, hiệu quả marketing và hành vi tiêu dùng mà chúng tạo ra lại hoàn toàn khác biệt.

Tăng giá trị cảm xúc của khách hàng

Trước hết, cần hiểu rằng con người không ra quyết định mua hàng bằng lý trí thuần túy, mà còn bị tác động bởi yếu tố cảm xúc. Từ "tặng" gợi cảm giác được nhận thêm, được lời, được quan tâm - những yếu tố chạm sâu vào cảm xúc tích cực. Trong khi đó, "giảm giá 50%" lại khiến người mua cảm nhận đó như một giao dịch tài chính chứ không phải một phần quà. Nói cách khác, "mua 1 tặng 1" đánh trúng tâm lý nhận quà, còn "giảm 50%" chỉ đơn thuần là trả ít hơn. Chính sự khác biệt về cảm xúc này khiến khách hàng dễ mở hầu bao.

Một lý do quan trọng khác nằm ở cách con người đánh giá giá trị. Khi nghe "mua 1 tặng 1", người tiêu dùng có xu hướng nghĩ rằng họ đang nhận được gấp đôi giá trị so với bình thường. Trái lại, "giảm 50%" chỉ khiến sản phẩm rẻ đi chứ không làm tăng giá trị cảm nhận.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Nếu một chai dầu gội có giá 200.000 đồng, giảm còn 100.000 đồng, khách hàng sẽ nghĩ: "Sản phẩm này chắc là hàng cận date hoặc kém chất lượng nên mới giảm nửa giá". Nhưng vẫn là sản phẩm đó, nếu được "mua 1 tặng 1", tâm trí khách hàng lập tức định hình: "Cùng giá đó mà được hai chai, lời!".

Cảm giác "được thêm" luôn mạnh hơn "trả ít", vì não bộ con người phản ứng mạnh với phần thưởng hơn là tiết kiệm.

Tối ưu doanh thu, giảm hàng tồn kho, tăng độ nhận diện thương hiệu và "kéo" khách hàng quay trở lại

Bên cạnh tâm lý học, chiến dịch "mua 1 tặng 1" còn có hiệu quả vượt trội về mặt doanh thu và hành vi mua lặp lại. Khi áp dụng giảm giá 50%, thương hiệu chỉ bán được 1 đơn vị sản phẩm, trong khi với "mua 1 tặng 1", lượng sản phẩm bán ra thực tế gấp đôi. Điều này giúp doanh nghiệp đẩy nhanh vòng quay hàng tồn, mở rộng tệp người dùng và tăng mức độ nhận diện thương hiệu.

Đặc biệt, nếu đó là sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như sữa tắm, nước ngọt, đồ ăn vặt, thì việc khách hàng có thêm một sản phẩm "tặng" đồng nghĩa với việc họ sẽ sử dụng sản phẩm lâu hơn, nhiều hơn, từ đó tăng khả năng nhận diện thương hiệu, tăng khả năng khách hàng quay lại mua tiếp sau khi dùng hết.

Từ góc nhìn quản trị tồn kho, "mua 1 tặng 1" cũng là công cụ hạn chế hàng tồn hiệu quả. Với những mặt hàng sắp hết hạn, đổi bao bì, hoặc cần giải phóng kho, doanh nghiệp có thể dùng hình thức này để tăng tốc độ bán ra mà vẫn giữ hình ảnh tích cực. Người tiêu dùng không nghĩ họ đang mua hàng tồn, họ nghĩ mình đang nhận ưu đãi đặc biệt. Đây là nghệ thuật "bán hàng mà không làm mất giá".

Kiểm soát, duy trì giá bán trung bình

Các chương trình "mua 1 tặng 1" còn giúp doanh nghiệp kiểm soát được giá bán trung bình trên thị trường. Nếu thương hiệu giảm giá 50%, giá niêm yết trên sàn thương mại điện tử hoặc đại lý sẽ bị kéo xuống, khiến người tiêu dùng khó chấp nhận mức giá gốc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc.

Trong khi đó, với "mua 1 tặng 1", giá niêm yết vẫn giữ nguyên, tức là sau khi kết thúc khuyến mãi, thương hiệu dễ dàng quay lại mức giá cũ mà không gặp phản ứng tiêu cực. Đây là yếu tố sống còn trong việc duy trì chiến lược định giá dài hạn.

Truyền thông hiệu quả mà không cần tăng chi phí

Chiến dịch "mua 1 tặng 1" còn mở ra cơ hội bán chéo (cross-selling) và khuếch đại truyền thông miệng. Khi khách hàng nhận được sản phẩm tặng, họ có xu hướng chia sẻ với bạn bè, người thân,... Điều này vô tình giúp thương hiệu tiếp cận thêm người tiêu dùng mới mà không tốn thêm chi phí quảng cáo. Trong khi với giảm giá 50%, hành vi chia sẻ gần như không xảy ra, vì trải nghiệm mua hàng dừng lại ở một cá nhân.

Tựu trung lại, "mua 1 tặng 1" không chỉ là một chương trình khuyến mãi đơn thuần, mà là cả 1 chiến lược marketing dựa trên hành vi và cảm xúc con người. Nó vừa giúp doanh nghiệp duy trì hình ảnh thương hiệu, tăng doanh số, mở rộng tệp khách hàng, vừa khiến người tiêu dùng cảm thấy mình đang được lợi. Và trong một thế giới nơi cảm xúc quyết định hành vi mua hàng, thì "tặng thêm" luôn thắng "giảm giá".