Gia đình chi 85 triệu đồng/tháng đi thuê nhà ở TP Hồ Chí Minh chứ không mua

Thuê nhà 330m2 bao gồm vườn ở ngay Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Giang Phạm (sinh năm 1990, kinh doanh và sản xuất nội dung số) cùng chồng và 2 con gái đang đi thuê tại 1 khu phức hợp tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh. “Thật ra ngôi nhà chúng mình đang ở là tài sản của công ty gia đình. Đây vốn là ngôi nhà được cho thuê nhưng tụi mình lấy lại và được thuê với mức giá rất ưu đãi. Diện tích của ngôi nhà khoảng 330m2 bao gồm sân vườn. Giá cho thuê hàng tháng là 3500 đô la, tương đương khoảng 85 triệu, chưa kèm theo điện nước và các phí dịch vụ đi kèm”.

Giang Phạm

Tiền thuê 85 triệu/tháng là con số không hề nhỏ. Nhiều người cho rằng thay vì bỏ một số tiền như vậy để thuê nhà, bạn nên tiết kiệm để sở hữu 1 căn nhà riêng, an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, theo Giang Phạm, để mua được ngôi nhà như hiện tại đang thuê, gia đình cô cần số tiền quá lớn. Nhà ở quận 2 với diện tích như vậy, giá đến vài triệu đô la. Số tiền đi thuê không bằng so với lãi ngân hàng nếu vay nợ mua nhà. Do vậy, thay vì mua, vợ chồng cô quyết định dành tiền cho việc đầu tư kinh doanh và chọn phương án thuê để được ở trong không gian mong muốn.



Là một người người yêu thiên nhiên, cây cối, cô luôn ưu tiên những căn nhà ở gần thiên nhiên, nhà đất càng tốt. Tuy nhiên, ở nhà mặt đất thường ít an toàn hơn ở chung cư nên vợ chồng cô thường lựa chọn nhà trong các khu dân cư có bảo vệ. Nhà có con nhỏ nên cô thường tìm nhà ở gần trường học để tiện đưa đón các con. Một số tiện ích nhà như gần chợ, siêu thị và bệnh viện là các yếu tố đặt ra khi chọn nhà.

Không gian nhà gia đình Giang Phạm thuê

Căn nhà cô thuê có những nội thất cơ bản dính tường như bếp, tủ quần áo,... Còn lại cô sắm thêm giường, bàn ghế và một số đồ decor với tổng chi phí khoảng 100 triệu đồng. Phong cách trang trí, cô pha trộn giữa country style (nội thất đồng quê) và rustic (mộc mạc).



Theo Giang Phạm, khi ở thuê, bạn nên chọn đồ decor và nội thất có mẫu mã đơn giản, vượt thời gian và chất lượng tốt. Như vậy khi thay đổi nhà thuê, bạn không tốn nhiều khi phí cho việc hư hỏng do vận chuyển hoặc đồ sẽ bị lỗi thời hay thiếu phù hợp với không gian mới.

“Nhà không chỉ là không gian để ở mà là nơi thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, gắn kết các thành viên trong gia đình, tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, nhà đóng vai trò cực kỳ quan trong trong cuộc sống của mình. Nhà có thể không to không rộng nhưng đó chắc chắn phải là nơi mình và mọi thành viên trong gia đình đều cảm thấy thoải mái khi sinh hoạt”, Giang Phạm chia sẻ.

Không gian vườn

Những lưu ý khi đi thuê nhà

Trước khi lập gia đình, Giang Phạm từng có kinh nghiệm thuê nhà phong phú vì là người ở tỉnh lên TP Hồ Chí Minh đi học và đi làm. Do vậy, cô gặp không ít kiếp nạn khi đi thuê. “Từng có lần mình thuê ngôi nhà kia và ở đó 2 năm. Sau khi hết hạn hợp đồng, mình báo trả nhà. Dù nhà mình rất kỹ và bảo quản trang thiết bị cẩn thận, việc ở 2 năm cũng không tránh khỏi những vấn đề như tường dơ hoặc đồ dùng xuống cấp. Tuy nhiên, cô bắt mình phải sơn sửa lại mới hoàn toàn như hiện trạng ban đầu cô giao cho mình. Nếu không, cô sẽ không trả cọc. Đó cũng là lần đầu mình gặp chủ nhà như thế”.

Ngoài ra cũng có những lần đi thuê, ở với những người bạn khác để giảm bớt chi phí. Tuy nhiên, người thuê cùng lại không đóng tiền nhà và điện nước đúng hạn vì vậy cô đã gặp nhiều khó khăn để thanh toán hoá đơn. Bên cạnh đó, một số bạn ở chung nhưng lại không có thói quen dọn dẹp. Sau 1 vài lần, cô quyết định quyết định tìm nơi ở nhỏ phù hợp với khả năng để ở một mình chứ không ở chung.

Một góc khác trong căn nhà

Trong câu chuyện tài chính khi thuê nhà, Giang Phạm cho rằng chi bao nhiêu phần trăm thu nhập sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người. Ngoài chi phí nhà ở, bạn sẽ có một số khoản tiền khác cần tính đến như ăn ở, đi lại,... Gia đình có con thì sẽ có thêm tiền học của con hoặc nếu đang có khoản nợ phải trả. Chi phí cho việc thuê nhà và các nhu cầu thiết yếu không nên cao hơn 50% tổng thu nhập của mình. Vì bạn vẫn cần phải bỏ ra 1 khoản tiền để phục vụ cho sở thích cá nhân như mua sắm, đi chơi, ăn uống cùng bạn bè, đám cưới,... Đó là chưa kể bạn nên có 1 khoản tiền đầu tư hoặc để dành cho những trường hợp khẩn cấp.



Cuối cùng, khi thuê nhà, bạn cần quan tâm đến vị trí cũng như các tiện ích đi kèm. Nhà nên gần trường học hoặc công ty, điều này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được 1 khoản đáng kể trong việc di chuyển. Khi ký hợp đồng, bạn cần xem kỹ các điều khoản, mọi thứ nên ghi rõ trong hợp đồng chứ không nên thỏa thuận miệng để tiện cho việc giải quyết các tranh chấp sau này. Nếu bỏ ra quá nhiều chi phí để sửa nhà, bạn nên yêu cầu có thêm 1 khoản đền bù ngoài tiền cọc nếu chủ nhà lấy lại nhà sớm hơn dự kiến.