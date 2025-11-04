Giá chung cư Hà Nội chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2, người mua 'đuối sức'

Giá trung bình 100 triệu đồng/m2

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội trong quý 3/2025 tiếp tục duy trì xu hướng tăng, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Chẳng hạn tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tăng mạnh, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2, trong đó hơn 43% số căn hộ thuộc nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá chung cư trên thị trường sơ cấp tăng mạnh, kéo theo mặt bằng giá toàn thị trường tăng cao.

Giá bán sơ cấp căn hộ chung cư Hà Nội chạm ngưỡng trên 100 triệu đồng/m2.

Báo cáo cập nhật thị trường quý 3/2025, bà Đỗ Thu Hằng Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của Savills Hà Nội cho biết, trong quý này, Hà Nội ghi nhận 6.300 căn hộ mới được tung ra thị trường, nâng tổng số nguồn cung 9 tháng đầu năm lên khoảng 20.000 căn, mức tương đối cao so với các đô thị lớn khác như TP. HCM, Hải Phòng hay Đà Nẵng.

“Giá căn hộ tại Hà Nội đang neo ở mức cao. Với sự gia tăng của nhiều dự án hạng sang, cao cấp, giá trung bình trên thị trường sơ cấp đã đạt khoảng 101 triệu đồng/m2”, bà Hằng thông tin.

Đáng chú ý, số lượng căn bán được đạt 7.300, tăng cả theo quý và theo năm. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ trên 80% và luôn luôn vượt trội so với toàn thị trường về tỷ lệ hấp thụ.

Theo Savills Hà Nội, giá chào bán sơ cấp tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Trong 9 tháng năm 2025, trong số lượng căn hộ bán được, căn hộ có giá trên 4 tỷ đồng chiếm phần lớn, trong khi không có sản phẩm nào có giá dưới 2 tỷ đồng.

Thực tế, giá căn hộ tại một số dự án chung cư ở Hà Nội đều đắt đỏ, có thể kể đến như: tại dự án Heritage West Lake, giá bán 140 triệu đồng/m2; Discovery Complex 115 triệu đồng/m2, Vinhomes Global Gate 130 triệu đồng/m2.

Ở phân khúc cao cấp, tại khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ Tây, giá căn hộ chung cư được rao bán “leo” lên mức 180 triệu đồng/m2. Dự án Sun Feliza Suites Cầu Giấy, Starlake Tây Hồ Tây, The Nelson Private Residences giá dao động 130-180 triệu đồng/m2.

Người mua nhà "đuối sức"

Trong khi giá vẫn tăng, thu nhập của người dân không theo kịp khiến giấc mơ an cư của họ ngày càng xa tầm với.

Chị Ninh Thu Loan (32 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hoàng Mai) chia sẻ: “Hai vợ chồng tích góp 5 năm mới được gần 1 tỷ đồng, định vay thêm ngân hàng để mua căn 2 phòng ngủ, nhưng giờ giá tối thiểu đã 4-4,5 tỷ đồng. Cứ mỗi năm chần chừ, giá lại tăng thêm vài trăm triệu đồng, thực sự đuối lắm rồi”.

Còn anh Phạm Thịnh kỹ sư điện, thẳng thắn: “2 vợ chồng làm công ăn lương, mỗi tháng tiết kiệm được 15–20 triệu thì biết đến bao giờ mới đủ mua nhà ở nội đô. Nhiều người đành chuyển hướng ra vùng ven hoặc thuê nhà lâu dài”.

Theo chuyên gia, thị trường đang bị mất cân đối nghiêm trọng: nguồn cung căn hộ cao cấp dồi dào, nhưng phân khúc trung cấp và bình dân gần như biến mất. Điều này khiến người mua ở thực bị đẩy ra ngoài cuộc, còn thị trường lại phụ thuộc vào nhóm đầu tư có tiềm lực tài chính.

Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân khiến giá chung cư tại Hà Nội tăng mạnh không chỉ là khan hiếm quỹ đất hay chi phí đầu vào leo thang, quy trình pháp lý chậm mà còn đến từ kỳ vọng cao của chủ đầu tư.

Để ổn định thị trường và đảm bảo người dân có thể tiếp cận nhà ở với giá phù hợp, Bộ Xây dựng cho biết, cần thiết phải kiểm soát thị trường bất động sản, nhất là giải pháp điều tiết về cơ cấu sản phẩm nhà ở, giá đất đai, nhà ở.

Cơ cấu thị trường đang mất cân đối, tạo nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp, từ đó kéo mặt bằng giá chung giảm xuống, tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân có nhu cầu thực.

Bộ Xây dựng cũng đang nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách để kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.