Người vào top giàu nhất sàn chứng khoán Việt, tài sản gần 6.000 tỷ vừa nhận chức danh Giáo sư ở tuổi 61

Mới đây, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025. Đáng chú ý danh sách này có Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicostone, ông Hồ Xuân Năng được công nhận chức danh Giáo sư ở lĩnh vực cơ khí. Theo dữ liệu mới nhất, vị Giáo sư này đang nắm giữ khối tài sản gần 6.000 tỷ đồng, đứng thứ 29 trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ông Hồ Xuân Năng

Về trình độ đào tạo, ông Năng tốt nghiệp ngành Động cơ đốt trong tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội vào tháng 5/1986. 6 năm sau, ông tiếp tục được cấp bằng Tiến sĩ. Đến năm 2022, vị Chủ tịch này được công nhận chức năng PGS. Song song bằng cấp liên quan đến chuyên môn cơ khí, ông Năng còn có bằng tốt nghiệp đại học hệ tại chức tại ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, ông Hồ Xuân Năng vừa tham gia giảng dạy tại các trường đại học, vừa là lãnh đạo chủ chốt của hàng loạt công ty.

Trước khi gắn bó với trường ĐH Phenikaa, ông Năng từng làm giảng viên thỉnh giảng tại trường ĐH Hàng hải Việt Nam, nghiên cứu viên tại Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghiệp sau thu hoạch; Giảng viên khoa Cơ khí động lực, trường Cơ khí - ĐH Bách khoa Hà Nội.

Kể từ tháng 7/2020 đến nay, ông Năng giữ vai trò giảng viên và Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Phenikaa. Song song với đó, từ tháng 4/2018 đến nay, ông còn đảm nhận vai trò Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.

Trường ĐH Phenikaa - nơi ông Năng dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp trồng người

Bên cạnh việc giảng dạy, vị Giáo sư này từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng xanh A&A; Giám đốc Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex, sau đó là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vicostone… Hiện ông đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicostone.

18 năm qua, ông Năng tập trung nghiên cứu 4 hướng chính, gồm: Truyền nhiệt và truyền chất; Công nghệ tự hành và các hệ thống cơ điện tử thông minh; Công nghệ tích trữ năng lượng; Vật liệu, kết cấu và khai thác thiết bị động lực.

Hiện ông đã chủ trì hoàn thành: 1 đề tài NCKH cấp quốc gia, 1 đề tài NCKH cấp bộ, 2 đề tài nhánh thuộc đề tài NCKH cấp nhà nước, 3 đề tài/dự án cấp cơ sở, 1 đề tài NCKH trọng điểm cấp cơ sở; Đang chủ trì 1 đề tài NCKH cấp quốc gia.

Đến thời điểm 30/6/2025, ông đã công bố 109 bài báo khoa học, trong đó có 55 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín và 14 báo cáo khoa học đăng trên kỷ yếu hội thảo nằm trong danh mục Scopus, là tác giả chính của 22 bài báo uy tín quốc tế sau PGS.

Vị này cũng sở hữu đến 14 bằng độc quyền sáng chế và 5 bằng độc quyền Giải pháp hữu ích. Trong đó, ông Năng là tác giả chính của 12 sáng chế/GPHI sau PGS, đã chuyển giao 2 sáng chế vào sản xuất công nghiệp với quy mô lớn, 4 sáng chế/GPHI đã thương mại hoá. Ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách đều thuộc các nhà xuất bản có uy tín.

Với những đóng góp trong cả lĩnh vực giáo dục và kinh tế, ông Hồ Xuân Năng đã 3 lần được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất, hàng Nhì và hạng Ba.

Những bằng khen mà ông Hồ Xuân Năng đã nhận được

Song song với đó, ông Năng còn được tặng Bằng khen về việc đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001 - 2003, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ 2017; Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2011; Bằng lao động sáng tạo 2021; Bằng lao động sáng tạo 2024…