3 kiểu đàn ông dễ mắc nợ

1. Người tiêu để giữ hình ảnh

Đây là nhóm đàn ông coi chi tiêu là công cụ thể hiện vị thế. Đi ăn phải là người trả, lên xe phải “ra dáng”, cưới phải đủ hoành tráng. Họ thường chi vượt thu nhập thực tế để duy trì hình ảnh “ổn định, thành đạt”. Kết quả là tài sản không tăng, nhưng nghĩa vụ trả góp thì chất chồng. Sĩ diện trở thành một khoản nợ vô hình khiến họ không thể dừng lại.

2. Người tiêu vì cảm giác xứng đáng

“Làm cực như vậy, mình phải được hưởng chứ.” Đây là kiểu đàn ông coi chi tiêu là phần thưởng. Họ không tiêu hoang, nhưng thiếu kỷ luật. Mỗi quyết định mua sắm dựa trên cảm xúc “mình xứng đáng”, dẫn đến việc không còn tiền tích lũy. Khi biến cố xảy ra, họ phải vay chính tương lai của mình để trả cho hiện tại.

Ảnh minh hoạ

3. Người tiêu để chạy theo kỳ vọng

Họ không nợ vì thiếu, mà vì cố chứng minh mình đủ: đủ khả năng mua nhà, đủ tiềm lực đầu tư, đủ điều kiện để được xem là “đàn ông thành đạt”. Áp lực “phải có” khiến họ gánh những khoản vay vượt khả năng dòng tiền. Họ quên rằng giá trị tài chính không nằm ở tài sản sở hữu, mà ở khả năng kiểm soát được nghĩa vụ của mình.

Tài chính của đàn ông thường sụp không phải vì một quyết định sai, mà vì chuỗi lựa chọn “hợp lý ở thời điểm đó”. Giữ được tiền không cần giỏi hơn người khác, chỉ cần dám chậm lại khi ai cũng đang cố chứng minh mình đủ.