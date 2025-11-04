Giá vàng trong nước giảm mạnh, SJC mất 800 nghìn đồng mỗi lượng

Đến 11h ngày 4/11, thị trường vàng trong nước tiếp tục biến động trái chiều giữa các doanh nghiệp lớn. Tại Công ty Vàng bạc Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC giảm mạnh 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 146,2 – 148,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Biên độ chênh lệch giữa hai chiều giao dịch giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán, hiện giao dịch quanh 147,2 – 148,2 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý cũng giảm mạnh với mức 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán, đưa giá vàng SJC về 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, xu hướng giảm lan rộng nhưng mức điều chỉnh có sự phân hóa. Nhẫn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm 800 nghìn đồng/lượng, còn 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng .

Nhẫn tròn 999,9 của Phú Quý giảm tương tự, giao dịch tại 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng. Dòng Hưng Thịnh Vượng 999,9 của DOJI hạ 500 nghìn đồng/lượng, còn 145 – 148 triệu đồng/lượng. Riêng nhẫn trơn 9999 của SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng, về 143,4 – 145,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 7 ngày qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới trong phiên sáng hiện giao dịch quanh mức 3.984,1 USD/ounce , giảm khoảng 24,8 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn giá trong nước khoảng 21,7 triệu đồng/lượng.﻿

Theo Kitco News, các chuyên gia của UBS nhận định, đợt điều chỉnh hiện tại chỉ mang tính tạm thời, trong khi xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn duy trì. UBS dự báo giá vàng có thể tiến tới mốc 4.200 USD/ounce, thậm chí đạt 4.700 USD/ounce trong kịch bản lạc quan nếu rủi ro địa chính trị hoặc thị trường gia tăng.

Báo cáo của tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ cho biết, đà tăng chững lại khiến khối lượng vị thế mở trên thị trường kỳ hạn giảm, song nhu cầu cơ bản vẫn ở mức cao. UBS dẫn số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy, các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân đang đẩy mạnh mua vào, giữ xu hướng tích trữ vàng ở mức “rất mạnh và tiếp tục tăng tốc”.

Trước đó, ông Sagar Khandelwal – chiến lược gia của UBS Global Wealth Management – nhận định, lãi suất thực thấp, đồng USD yếu, nợ công tăng và căng thẳng địa chính trị sẽ là các yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng lên 4.700 USD/ounce vào quý I/2026. Ông cũng cảnh báo lãi suất thực của Mỹ có thể rơi vào vùng âm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn neo cao.