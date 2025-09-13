Gen Z chọn trường theo cách mới: Linh hoạt rẽ hướng, vẫn tiến xa

Chọn đại học giờ không chỉ là quyết định cho 4 năm học tập, mà còn là bước đệm quan trọng cho cả hành trình sự nghiệp và cuộc sống sau này. Trong khi nhiều phụ huynh vẫn quan tâm đến những ngôi trường “đúng chuẩn” với chương trình bài bản, cơ hội việc làm ổn định và định hướng nghề nghiệp rõ ràng, thì Gen Z lại tìm kiếm một môi trường vừa vững, vừa linh hoạt, nơi họ có thể phát triển kỹ năng, thử sức nhiều lĩnh vực, và quan trọng nhất: được sống đúng với chính mình.

Sự khác biệt trong cách nhìn nhận này đã tạo nên một xu hướng chọn trường mới: nơi dung hòa cả hai mong muốn - vừa định hướng, vừa trải nghiệm. Gen Z không còn bị bó hẹp bởi một ngành học hay một lộ trình nghề nghiệp duy nhất. Họ muốn đại học là một “hệ sinh thái” rộng mở, nơi có thể học kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng mềm, tham gia các dự án thực tế và kết nối với những người bạn cùng chí hướng.

Với Gen Z, đại học là nơi thử thách bản thân. Các bạn trẻ thích những chương trình học kết hợp lý thuyết – thực hành, được tham gia workshop, các dự án sáng tạo hay hoạt động ngoại khóa. Họ coi việc trải nghiệm chính là cách học hiệu quả nhất: không chỉ tích lũy kiến thức, mà còn rèn luyện khả năng thích ứng, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng xã hội – thứ mà sách vở đôi khi không dạy được.

Ngược lại, phụ huynh vẫn đánh giá cao tính ổn định và định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Họ mong muốn con mình ra trường có việc làm ngay, có nền tảng chuyên môn vững chắc và cơ hội phát triển lâu dài. Nhưng nếu nhìn kỹ, cả hai nhóm đều hướng đến một điểm chung: một môi trường học tập vừa linh hoạt, vừa vững chắc, đủ sức nâng đỡ sinh viên nhưng vẫn cho phép họ tự do thử nghiệm và đổi hướng khi cần.

Vậy đâu là “bí quyết” để một trường đại học được Gen Z và phụ huynh cùng đánh giá cao? Là những yếu tố như chương trình học cập nhật xu hướng mới nhất, tích hợp lý thuyết – thực hành – trải nghiệm; cơ hội tham gia câu lạc bộ, dự án thực tế và hoạt động ngoại khóa; cùng mạng lưới doanh nghiệp rộng mở, giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận nghề nghiệp trong tương lai.

Trong bối cảnh hội nhập và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, những trường đại học chú trọng đến trải nghiệm thực tế, ứng dụng công nghệ và môi trường học tập năng động luôn được “ghi điểm” mạnh với Gen Z. Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) là một trong những trường đại học đáp ứng gần như trọn vẹn những tiêu chí này. Với thế mạnh về Ngoại ngữ và Công nghệ Thông tin, HUFLIT không chỉ giúp sinh viên tự tin hội nhập mà còn linh hoạt rẽ hướng khi cần. Chương trình học ở đây kết hợp lý thuyết – thực hành – trải nghiệm, cùng các câu lạc bộ, dự án thực tế và mạng lưới liên kết doanh nghiệp rộng khắp, mang đến cơ hội thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau mà vẫn giữ nền tảng vững chắc.

Cơ sở vật chất tại HUFLIT cũng được đầu tư bài bản: từ thư viện hiện đại, đến hệ thống các phòng chức năng tạo ra một không gian học tập mở, giúp sinh viên áp dụng các kiến thức đã học vào môi trường sát với thực tiễn. Trong thời đại AI len lỏi vào mọi lĩnh vực, việc áp dụng công nghệ vào dạy và học giúp sinh viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn rèn luyện khả năng ứng dụng vào thực tế – kỹ năng sống còn trong thế giới nghề nghiệp đang biến đổi liên tục.

Điều đặc biệt ở HUFLIT là trường vừa giữ vững chuyên môn, vừa mở ra không gian để sinh viên trưởng thành, khám phá bản thân, thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thay đổi trong tương lai. Không chỉ học kiến thức, các bạn còn học cách quản lý thời gian, xây dựng mối quan hệ, thử thách bản thân và phát triển tư duy sáng tạo – những thứ quyết định khả năng thành công lâu dài.

Hành trình trưởng thành không bao giờ thẳng tắp. Điều quan trọng là tìm được một nơi đủ vững để khi cần, bạn có thể rẽ hướng nhưng vẫn tiến xa. Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh (HUFLIT) chính là môi trường như thế: linh hoạt, hội nhập, đầy trải nghiệm, và luôn đồng hành cùng sinh viên trên hành trình khám phá và phát triển bản thân. Với Gen Z, đây không chỉ là nơi học, mà còn là nơi sống, trải nghiệm và trưởng thành một cách trọn vẹn.